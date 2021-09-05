أفراح هولندية عارمة بالانتصار الأول

تساندفورت (هولندا) (رويترز)

فاز ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق جائزة هولندا الكبرى المقام في بلاده، وانتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمام عشرات الألوف من الأنصار المتحمسين.وهيمن السائق البالغ عمره 23 عاماً على السباق من مركز أول المنطلقين، ليفوز بأول سباق جائزة كبرى يقام في بلاده منذ 36 عاماً.

وتفوق فرستابن بفارق 20.932 ثانية على غريمه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق مرسيدس.

وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس منصة التتويج، ليتقدم للمركز الثالث في بطولة العالم، بينما تفوق فرستابن بلفة كاملة على باقي المنافسين. وحصل هاميلتون على نقطة إضافية لأسرع لفة لكن فرستابن عدل تأخره بثلاث نقاط في ترتيب بطولة العالم قبل السباق إلى التفوق بثلاث نقاط في الصدارة على غريمه البريطاني.

وحقق فرستابن الانتصار السابع في 13 سباقاً قبل تسع جولات على النهاية لتنطلق احتفالات عارمة في أنحاء هولندا. وقال فرستابن وسط تشجيع صاخب من أنصاره: كما تسمعون وتشاهدون الأجواء لا تصدق هنا، التوقعات كانت عالية جداً قبل السباق، ومن الرائع تحقيق آمال المشجعين الهولنديين، السعادة لا تسعني بالفوز هنا وانتزاع صدارة بطولة العالم أيضاً، إنه يوم لا ينسى والأجواء هنا لا تصدق.

وأشاد هاميلتون أيضاً بالجماهير البالغ عددها 70 ألفاً بسبب الحماس والتشجيع الجنوني.

وقال: ما أجمل هذا السباق وهذه الجماهير، كان أسبوعاً رائعاً، قام ماكس بعمل كبير وأوجه له التحية، بذلت قصارى جهدي اليوم وضغطت بكل ما أوتيت من قوة لكن المنافس كان أسرع كثيراً. واحتل السائق الفرنسي بيير جاسلي المركز الرابع مع ألفا تاوري، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري خامساً، واحتل فرناندو ألونسو المركز السادس مع ألباين المملوك لرينو.

وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري سابعاً، وكان المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول أفضل سائق اليوم بعد أن احتل المركز الثامن بعد انطلاقه من حارة الصيانة.

وحصد استيبان أوكون نقطتين لفريق ألباين وأكمل لاندو نوريس سائق مكلارين العشرة الأوائل. وواصل مرسيدس صدارته لبطولة الصانعين برصيد 344.5 نقطة مقابل 332.5 لرد بول.

وانسحب الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري المبتدئ ونيكيتا مازبين سائق هاس وحدهما من السباق. وسيقام سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا الأسبوع المقبل.