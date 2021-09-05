فرسان الإمارات إلى مونديال الشباب للقدرة بحثاً عن الإنجازات

دبي (الاتحاد)

تغادر فجر غدٍ بعثة فريق فرسان الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة تحت 21 سنة، والمقررة بالفترة من 6 إلى 11 سبتمبر الجاري في مدينة إرميلو بمملكة هولندا، بمشاركة واسعة تضم 100 فارس وفارسة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم.

وتضم قائمة فريق الإمارات التي تشارك برعاية طيران الإمارات، 5 فرسان وهم: سعيد سالم عتيق المهيري، فارس أحمد سعيد المنصوري، خلفان جمعة محمد بالجافلة، عبدالله علي محمد العامري وحمدان أحمد محمد المري.وأنهى نادي دبي للفروسية كافة الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في الحدث العالمي، للتجهيز لحضور إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياس الأوزان للفرسان يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لخوض منافسات البطولة يوم الخميس، والتي ستمتد لمسافة 120 كلم تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويسعى فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب سواء على مستوى الفردي أو الفرق، حيث سطر فرساننا إنجازات ذهبية في السنوات الماضية، أبرزها الفوز بلقبي الفردي والفرق في النسخة الأخيرة التي أقيمت في سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية، والتي شهدت تتويج الفارس سعيد المهيري بطلاً للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن حاز على لقب النسخة قبل الماضية التي احتضنتها حديقة سيجورتا بالقرب من مدينة فيرونا الإيطالية، ويتطلع المهيري من خلال مشاركته في هذه النسخة إلى إضافة الانتصار الثالث «الهاتريك» وتكرار إنجازه السابق.

كما يسعى أبناء الإمارات إلى إضافة الإنجاز العالمي الثاني لهذا العام، بعد التتويج ببطولة العالم للقدرة للكبار والتي أقيمت قبل نحو 4 أشهر في بيزا، ونال فرسان الإمارات شرف الفوز باللقب والميدالية الذهبية عن طريق البطل حمد ملهوف الكتبي الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى الفوز بالميدالية الفضية مع الفارس منصور الفارسي وصيفاً.

واستعد فريق الإمارات للبطولة من خلال المعسكرات الصيفية التي احتضنتها أستونيا وفرنسا، وحقق خلالها الفرسان نتائج مميزة في العديد من السباقات الدولية ضمن البرنامج التأهيلي للمعسكر الصيفي في أوروبا، منهم فارس أحمد المنصوري صاحب النتائج المميزة مع إسطبلات M7 تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، والذي نال المركز الأول بسباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم في كومبيان الفرنسية على صهوة الجواد «لانجازم كوارتر بلوم»، فضلاً عن تتويجه بلقب سباق الـ160 كلم في منطقة جوليانجس الفرنسية على صهوة «نهار شباب»، وكذلك تتويجه بلقب سباق الـ 120 كلم في كاستيلون جنوب غربي فرنسا على صهوة «أس دبليو ديو».

كما تألق زميله الفارس خلفان جمعة بالجافلة في السباقات الأوروبية هذا العام، محرزاً المركز الأول في سباق أستونيا على صهوة الجواد «كاستليبار اوت لو»، إلى جانب المشاركة والتميز في عدد من السباقات الأخرى.

ويعتبر الفارس عبدالله علي العامري من أبرز الفرسان الذين تألقوا على المستوى المحلي في الموسم المنقضي مع إسطبلات F3، حيث فاز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم على صهوة «فاجابون دي بولسكي» في قرية الإمارات العالمية بالوثبة، وتوج بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم على صهوة الفرس «أميرة» في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتتقدم الإمارات الدول العربية المشاركة في الحدث، وهي السعودية والبحرين وسلطنة عمان والجزائر وتونس، كما تضم قائمة الدول المشاركة كلاً من: أندورا والأرجنتين والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي وكوريا الجنوبية وكرواتيا والدنمارك والإكوادور وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وماليزيا وناميبيا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا وإسبانيا وسلوفاكيا وأميركا والسويد، وسويسرا والمجر وأوروجواي، كما ستقام على هامش المونديال بطولة أوروبا للكبار.