بيرهوف يعارض تنظيم المونديال كل عامين

شتوتجارت (د ب أ)

أعرب مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، عن رفضه الواضح لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.

وقال بيرهوف في تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" متحدثاً عبر الإنترنت من مقر الاتحاد الألماني في شتوتجارت، عن مقترح إقامة بطولة كأس العالم وبطولة أمم أوروبا كل عامين: الإيقاع الذي لدينا الآن، نراه مثالياً، وهذا يكفي تماماً، وليس من المنطقي إعادة ترتيب جدول المسابقات على نحو مبالغ فيه.

وتقام في الوقت الراهن بطولة كأس العالم كل أربعة أعوام وكذلك وبطولة أمم أوروبا التي اعتبرها بيرهوف "بطولة رائعة". يذكر أن بطولة كأس العالم في قطر 2022 ستكون آخر مسابقة تقام بمشاركة 32 منتخباً، حيث من المنتظر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة اعتبارا من نسخة 2026 (في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) إلى 48 منتخباً.

وتقام بطولة أمم أوروبا منذ عام 2016 بمشاركة 24 منتخباً، وستقام البطولة التالية في ألمانيا عام 2024 وفي سياق متصل، كان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الكسندر تشيفرين، أعرب كتابياً عن "تحفظات كبيرة" حيال فكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتنظيم بطولة كأس العالم كل عامين.