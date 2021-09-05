قفزة هائلة تنتظر الدوري الفرنسي

باريس (د ب أ)

يرى كيفين فولاند مهاجم موناكو، أن قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني جيروم بواتينج، يمثل إضافة حقيقية للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانضم الأسطورة ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني، في الوقت الذي انتقل فيه بواتينج مدافع بايرن ميونيخ الفائز مع ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، إلى أولمبيك ليون.

وقال فولاند لقناة "بيلد تي في" اليوم الأحد: جيروم بواتينج صفقة جيدة لليون، بإمكانه مساعدتهم، هو أمر رائع للدوري أن يأتي لاعبون مثل ليونيل ميسي.

ويتم بشكل تقليدي اعتبار الدوري الفرنسي هو الأضعف بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وسجل فولاند المهاجم السابق لباير ليفركوزن الألماني 16 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، خلال 35 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي مع موناكو، الذي يدربه نيكو كوفاتش المدرب السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب كرواتيا.

وانضم فولاند للمنتخب الألماني خلال المسيرة الباهتة في كأس الأمم الأوروبية، لكنه لم ينضم إلى الفريق خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، تحت قيادة المدرب الجديد هانسي فليك.

وقال فولاند «29 عاماً»: بالتأكيد تتمنى الوجود هناك، لكن تم تجديد دماء الفريق بعض الشيء وعليك أن تتقبل ذلك، المدرب استدعاني من قبل وشرح لي الوضع.