22 ميدالية لأندية الإمارات في «عربية المبارزة»

الشارقة (وام)

حققت أندية الإمارات إنجازات قياسية غير مسبوقة أمس، في منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للمبارزة المقامة حالياً بصالة نادي الثقة للمعاقين، وحصد أبطال وبطلات فرق الشباب بأندية الإمارات 22 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و5 فضيات من إجمالي 12 ميدالية ذهبية وفضية، فيما حصدت أنديتنا العلامة الكاملة من الميداليات البرونزية بواقع 12 ميدالية، بعد منافسات قوية مع أندية من العراق ومصر والبحرين وقطر وسوريا، بإجمالي 216 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً حضروا للمشاركة في الحدث.

افتتحت البطولة أمس بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف الغفلي عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة رئيس المكتب التنفيذي، والمهندس سليمان الهاجري رئيس شركة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، وعبدالرحمن المليحي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، وإبراهيم خالد المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور حسام الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة تيما الشريك الاستراتيجي لاتحاد المبارزة والاتحاد العربي.

وتم تخصيص فعاليات اليوم الأول لمنافسات الشباب والشابات تحت 20 سنة. وحصل نادي بني ياس على لقبين أحدهما لسلاح الإيبيه، والثاني للفلوريه للبنين، في حين حصل نادي الصيد المصري على المركز الأول في مسابقة السابر، وحصلت لاعبات مؤسسة المرأة بالشارقة على لقبين في مسابقتي الإيبيه والفلوريه، وفازت آنسات نادي شباب الأهلي بلقب سلاح السابر.

ومن أبرز المفاجآت في البطولة فوز الناشئ الواعد عيسى الزرعوني لاعب نادي بني ياس ابن الـ 14 عاماً بالمركز الأول في منافسات سلاح الفلوريه للشباب بعد تغلبه في المباراة الختامية على مصطفى إسلام من نادي الشارقة بنتيجة 15/ 13، وحل في المركز الثالث اللاعب شهاب الجابري ومحمد الصياغ من نادي الشارقة، فيما كانت المفاجأة الثانية في مسابقة سلاح الإيبيه، التي فاز فيها إبراهيم صلاح الدين لاعب نادي بني ياس أيضاً بالمركز الأول، بعد تغلبه على عمرو عبدالباقي لاعب نادي مدينة نصر المصري بنتيجة 15/ 14، وحل ثالثاً ماجد محمد لاعب الفجيرة، وعمر بالسلاح لاعب أكاديمية «إم كي اف ايه».

وفي منافسات سلاح السابر للشباب فاز باللقب أدهم بهجت بطل العالم للشباب ولاعب نادي الصيد المصري بعد تغلبه على حامد المازمي لاعب نادي الشارقة في المباراة الختامية، فيما حصل خالد مبارك من نادي الشارقة وسلطان البري من بني ياس على المركز الثالث والثالث مكرر.

وفي مسابقات البنات فازت شهد خرام لاعبة نادي شباب الأهلي بالمركز الأول لمسابقة سلاح السابر، بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة ليال الصيعري لاعبة نادي الفجيرة، في حين فازت بالمركز الثالث أصيلة الزعابي وشما الشحي من نادي الفجيرة. وفي سلاح الايبيه للفتيات فازت شيخة الزعابي لاعبة مؤسسة المرأة بالشارقة بالمركز الأول، وحصلت عائشة عبيد لاعبة شباب الأهلي على المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى فجر المرزوقي من نادي مؤسسة المرأة بالشارقة، والثالث مكرر إلى بيليفيا بونا بارتي من أكاديمية «إم كي إف إي».

وفي مسابقة الفلوريه للبنات فازت حبيبة محمد من مؤسسة المرأة بالشارقة بالمركز الأول، وحلت هيام البلوشي لاعبة نادي الفجيرة في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت مريم النقبي من مؤسسة المرأة بالشارقة، وشهد خرام من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث مكرر.

من ناحيته، أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن إقامة البطولة العربية للأندية في نادي الثقة للمعاقين، وتفوق لاعبي ولاعبات أندية الإمارات في حصد النتائج والميداليات يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في استضافة الأحداث الكبرى، ورفع علم الدولة على كافة المنصات.

وقال: نحن على ثقة من إمكانات أبنائنا وبنتاتنا لأنهم استعدوا جيدا للبطولة، على أحدث التقنيات الموجودة، لأن لعبة المبارزة من الرياضات التي شهدت تطوراً تقنياً كبيراً، واستضافة البطولة دليل على جاهزية الإمارات وامتلاكها للمرافق والكوادر، خصوصاً أن تلك البطولة تعود لأول مرة بعد 5 سنوات. أما موسى البلوشي رئيس لجنة الحكام فقد أكد أن المستوى الفني للبطولة مرتفع، برغم توقف الأنشطة العربية منذ ما يقرب من عامين على خلفية جائحة كورونا، وأن أكبر مكتسبات البطولة هو ظهور عدد كبير من الأبطال الجدد الواعدين والواعدات الذين سيكون لهم مستقبل واعد في اللعبة.