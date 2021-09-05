بلال يحلق بالحزام الذهبي في «عربية المواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز إبراهيم بلال لاعب منتخبنا للمواي تاي، الحزام الذهبي في وزن تحت 60، ضمن منافسات بطولة النخبة العربية للمواي تاي، التي اختتمت أمس الأول في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بفوزه على بطل لبنان عبدالله اونداش، بعد مباراة قوية نجح فيها مدرب منتخبنا عمر النعيمي في توظيف قدرات بلال، ليسيطر على مجريات النزال في أول جولتين، بينما جاءت الجولة الثالثة متكافئة ليحرز بلال حزام WMC الذهبي، الذي قدمه له معالي عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، إلى جانب موسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، ومصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي.

وفي المباراة الثانية خسر لاعبنا محمد مرضي أمام بطل المغرب حمزة رشيد بوزن تحت 67 كجم، شهدت البطولة مشاركة 13 دولة عربية في مقدمتها منتخبنا الوطني، ومنتخبات الأردن، مصر، الجزائر، تونس، سوريا، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن، فلسطين، والعراق، وأقيم الحدث بإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي الذي يرأسه عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي. و

وجهت اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر والعرفان لعبدالله سعيد النيادي، لدعمه للبطولة العربية، كما شكرت طارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، لمتابعته واهتمامه المستمر، مما ساعد على تطور اللعبة منذ احتضنت دولة الإمارات لمقر الاتحاد.

يذكر أن البطولة تعتبر أولى المسابقات العربية بعد اعتماد رياضة المواي تاي ضمن ألعاب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة رقم 33، التي تقام عام 2024 في باريس أو التي تليها في لوس أنجلوس عام 2028.

وأسفرت منافسات البطولة عن فوز الأردني سليم ذكر الله على السوري علاء أبوجيش في وزن تحت 71 كجم، كما فاز اليمني محمد السعيدي على الليبي سراج الدين خالد، والعراقي زياد إبراهيم سعيد على الموريتاني بدري الغيلاني في وزن تحت 51 كجم، كما فاز المغربي عبدالله علي زاهدي على العراقي همزة فريدون.

وشهد لقاء اللبناني علي طراف مع الفلسطيني أحمد رشيد هلال في وزن تحت 81 كجم فوز أحمد هلال بالضربة القاضية في الجولة الثانية، وفي وزن تحت 67 كجم فوز المصري محمود جمال على الأردني مهدي عوض. وأقيم أول لقاء للسيدات والذي أداره حكمنا الدولي راشد آل علي، وجمع بين اللاعبتين اللبنانية كرمينا السيد مع المغربية أوميمة بلحرشة الفائزة بلقب أفضل لاعبة في البطولة العربية للمواي تاي في أبوظبي في 2019، وذلك في وزن تحت 87 كجم، وجاء النزال متكافئاً وانتهى لصالح المغربية بلحرشة.

وفي وزن تحت 54 كجم التقى العراقي علي صدام كاظم والأردني وليد زقزوق، وأسفرت المواجهة عن فوز بطل العراق علي صدام بالدرع، وفي اللقاء الذي جمع بين اللاعبين أمير العمله (فلسطين) والعراقي عباس صالح في وزن تحت 63 كجم، والذي أداره حكمنا راشد آل علي، أسفر عن فوز الفلسطيني أمير العملة، وتوجت الجزائرية شاهيناز بوعشية على حساب المصرية منة الله صلاح محم بدرع الوزن الذهبي.

وحرص معالي عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، بحضور رئيس الاتحاد العراقي ورئيس اللجنة المنظمة على تكريم رؤساء الوفود المشاركة على هامش منافسات البطولة، وقد تسلم درع البطولة نيابة عن اتحاد الإمارات عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد.