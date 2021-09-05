قميص رونالدو يدخل التاريخ في 12 ساعة

معتز الشامي (دبي)

لا تزال أصداء انتقال كريستيانو رونالدو إلى مان يونايتد قادماً من اليوفي، مستمرة حتى هذه اللحظة، في صفقة كانت أشبه بالمفاجأة، حيث بات النجم الأسطوري فوق العادة، حاضراً بقوة ليس من حيث الأداء والمستوى، ولكن من حيث أرقام الدخل التي حققها خبر انتقاله من عوائد بيع منتجاته مع ناديه الجديد.

ودخل النجم البرتغالي العالمي التاريخ مجدداً، بتحطيمه لأرقامه السابقة وأرقام كل من سبقوه في سوق الانتقالات بالقارة العجوز، حيث حققت مبيعات قميصه 32.5 مليون يورو خلال 12 ساعة من طرحها عبر الموقع الرسمي لمان يونايتد "يونايتد دايركت" الخاص بمنتجات النادي الرسمي.

قميص كريستيانو رونالدو الجديد مع مانشستر يونايتد بالرقم 7 تم عرضه خلال الـ12 ساعة الماضية عبر الموقع الرسمي للنادي، بأسعار بدأت من 20 جنيهاً استرلينياً، حتى 115 استرلينياً، وهو السعر المرتفع كثيراً مقارنة بأسعار قمصان باقي نجوم الفريق.

أسعار القميص شملت كل أفراد الأسرة، بحسب المعروض في الموقع، بالنسبة لمقاسات الأطفال والرجال والسيدات، وبكل الألوان، وهو ما يعني توقعات بمضاعفة تلك الأرباح خلال الشهر الأول لخبر تعاقده، بحسب الخبراء الذين يتوقعون كسر رقم مبيعات قميصه مع اليوفي بتخطي حاجة الـ650 مليون يورو.

وتفوق رقم مبيعات قميص CR 7 الجديد مع يونايتد على رقم مبيعاته مع اليوفي خلال أول 12 ساعة من طرحه، ووقتها بلغ 30 مليون يورو مبيعات، ووقتها طرح القميص في المتوسط بـ100 يورو وهو ما يعني احتمال وصول أرقام المبيعات لرقم تاريخي خلال الموسم الجاري كما يتوقع المراقبون.

وكانت شركة ملابس "أديداس" قد وقعت عقداً لرعاية قمصان مان يونايتد لمدة 10 سنوات بقيمة تخطت 1.2 مليار دولار أي 750 جنيه استرليني، حيث سيحصل النادي على نسبة 10 إلى 15% من مبيعات القمصان حول العالم، وهو الرقم الضخم الذي يشكل أحد المصادر الأساسية للدخل في النادي الإنجليزي العملاق.

وتوقعت وسائل إعلام إنجليزية بأن ينجح مانشستر يونايتد في استعادة قيمة صفقة رونالدو في وقت قصير، حال استمرار جني أرباح قميصه بهذا المعدل، حيث دفع مان يونايتد 15 مليون على 5 سنوات، ويتوقع أن يزيد هذا الرقم بحسب المكافئات ونجاحات اللاعب الأسطوري مع فريقه الجديد.

وعاد النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، لاستكمال المسيرة التاريخية مع العملاق الإنجليزي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، ليعود للفريق صاحب الشعبية الكبيرة، والذي كان حقق بين صفوفه أرقاماً قياسياً غير مسبوقه، قبل وداعه لكتيبة "الشياطين" في صيف 2009 متجها إلى ريال مدريد الإسباني.

وخاض رونالدو 292 مباراة مع يونايتد في محطته الأولى سجل خلالها 118 هدفا، و69 أسيست وحقق 9 ألقاب، هم 3 مرات لقب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، والدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية 2008 في صفوف مايونايتد، فضلا عن حصد لقب أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2007 و2008 والحذاء الذهبي الأوروبي 2008، وهداف الدوري الإنجليزي 2008.