التميمي: حراسة مرمى الإمارات الأفضل في 10 مواسم

معتصم عبدالله (دبي)

وصف عبدالله التميمي الحارس العائد إلى صفوف ناديه السابق النصر، قادماً من الفجيرة مع انطلاقة الموسم الحالي 2021- 2022، مستوى مركز «حراسة المرمى» في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال المواسم الأخيرة بكونه «الأفضل على مدار 10 مواسم»، عطفاً على وجود أكثر من 5 أسماء مميزة في أندية الدوري.

وأوضح التميمي في تصريحات للاتحاد قائلاً: «المستوى المميز لمعظم حراس مرمى فرق الدوري في المواسم الأخيرة ينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية، في ظل المنافسة القوية على حجز مقعد في التشكيلة الأساسية»، لافتاً إلى تميز اختيارات حراس مرمى المنتخب في الوقت الحالي، بتواجد الثلاثي علي خصيف «الجزيرة»، فهد الظنحاني «بني ياس»، عادل الحوسني «الشارقة».

ورأى التميمي (28 عاماً)، أن تواجده ضمن قائمة المنتخب الأول «أمر سابق للأوان حالياً»، وقال: «تحدونا طموحات كبيرة بتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022 خلال المشاركة الحالية في تصفيات الدور الحاسم، وعلينا دعم اللاعبين والجهاز الفني»، ولفت إلى أن اختيارات الهولندي مارفيك مدرب المنتخب دائماً تبقى هي الأفضل وتتطلب دعم الجميع.

وحول عودته إلى صفوف ناديه الحالي النصر بعد نحو 3 مواسم قضاها مدافعاً عن ألوان الفجيرة في مسابقات المحترفين، علق التميمي قائلاً: «لم أفكر مرتين في العودة إلى بيتي، وأتطلع إلى أن يكون لدي دور مهم مع الفريق الأول»، لافتاً إلى أن تجربته الماضية مع «الذئاب» كانت مميزة للغاية،

وقال: «اكتسبت خبرات كبيرة بما فيها معايشة الضغوطات، واستفادتي كانت كبيرة في ظل المشاركة الدائمة كلاعب أساسي، وهو الأمر الذي يحتاجه حارس المرمى بصورة أكبر». وأضاف: «العميد حالياً يضم مجموعة من العناصر المميزة، وجهازاً فنياً على قدر كبير من التميز، بفضل الدعم الإداري الكبير لتحقيق طموحات وتطلعات جماهير الأزرق»، وتابع: «الإعداد لانطلاقة الموسم الحالي كانت مثالية، وفي ظل أجواء إيجابية، ونتطلع إلى عكس صورة الإعداد الجيد للفريق خلال الموسم».

وأشار التميمي إلى الانطلاقة السلبية للعميد في «دوري أدنوك للمحترفين» بالخسارة أمام عجمان 0-3 قبل تصحيح الأوضاع في مباراة الجولة الثانية أمام العروبة 5-0، لن تقف عائقاً أمام الطموحات الكبيرة لفريقه في الموسم، وقال: «طوينا سريعاً صفحة المباراة الأولى بفضل توجيهات الجهاز الفني، وعلينا التركيز بصورة أكبر في كل المباريات المقبلة».

ووصف التميمي المنافسة مع زميله شمبيه في حراسة مرمى «العميد» بالشريفة، وأوضح: «المنافسة لمصلحة الفريق، والأجهز فنياً هو من يحظى بفرصة اللعب أساسياً، ولكن يبقى الأمر الثابت هو الهدف المشترك بين كل اللاعبين في خدمة العميد». ووجه رسالة شكر لجماهير النصر على دعمها اللاعبين بصورة عامة، ومساندته شخصياً في مشواره الحالي، وقال: «أتطلع إلى رد الشكر لجمهور العميد على ترحيبهم الدائم بعودتي إلى الفريق في الملعب بتحقيق الانتصارات، حيث تظل سعادة الجمهور هي هدف اللاعبين والجهاز الفني والإداري».

وارتبط التميمي بنادي النصر منذ النشأة، بعدما دشن مشواره الكروي في فريق الأشبال تحت 12 عاماً مع «العميد» موسم 2005- 2016، ليتدرج في فرق المراحل السنية وصولاً إلى الفريق الأول. وخاض التميمي بداية من 2018- 2019، ثلاثة مواسم مع الفجيرة كحارس أساسي بمعدل 18 مباراة في الموسم الأول، و22 مباراة موسم 2019- 2020، مقابل 25 مباراة في الموسم الأخير 2020- 2021، والذي شهد هبوط «الذئاب» إلى دوري الدرجة الأولى.