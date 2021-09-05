«بيان عذبة» بطلة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الفرس «بيان عذبة» لعذبة ريسنج بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثالثة»، الذي أقيم بمضمار هايدوك بارك بالمملكة المتحدة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وبلغ طول السباق 1600 متر، تنافس فيه تسعة مشاركين على جائزة مالية قدرها 14 ألف جنيه إسترليني، وكانت الأرضية جافة وسريعة جداً، حيث ناسبت بعض الخيول، عكس الأرضية الجيدة التي تكون مثالية للجميع. وقاد «بيان عذبة» الفارس توم ماركواند، حيث شقّت الفرس طريقها عبر الميدان لتتقدم بفارق عنق على «مزيونة» لشادويل بقيادة سين ليفي، فيما جاءت «عبية عذبة» بفارق عنق آخر في المركز الثالث، بقيادة ماركو جياني.

وقطعت ابنة «ايه اف البحر» مسافة السباق في زمن وقدره 1:49:95 دقيقة، وأقيم السباق كجزء مهم كعنصر أساسي في رزنامة سباقات كاس السرعة، وعقب ختام الشوط تسلم عبد المنعم أحمد مدير سباقات عذبة جائزة الفوز.

وقال المدرب فيل كولينجتون الذي سجل فوزه الثالث في هذا السباق: «لقد شعرت بالارتياح، لأن بيان عذبة بمجرد أن لاحت لها الفرصة انطلقت بشكل استثنائي من بين الصفوف، لتحقق الفوز بالرغم من أنها لا تزال تفتقر للخبرة». وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نهنئ الفائزين بمربط عذبة والمدرب فيل كولينجتون والفارس توم ماركواند الذين شاركوا في سباق رائع مع بيان عذبة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.