جائزة الإبداع تكرم أبطال «بارالمبية طوكيو»

دبي (الاتحاد)

ثمنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» نتائج بعثتنا المشاركة في الألعاب البارالمبية في طوكيو، وأسفرت عن الفوز بثلاث ميداليات ملونة، حيث أحرز عبد الله سلطان العرياني ذهبية الرماية بالبندقية الهوائية «سكتون» فئة «آر 7»، لمسافة 50 متراً، وأحرز محمد القايد فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، وبرونزية سباق 100متر على الكراسي المتحركة.

وأشادت الجائزة بنتائج رياضيينا التي تحققت رغم فترة التوقف عن البطولات على مستوى العالم بسبب الجائحة والظروف الدقيقة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات المنافسات التي تم تطبيقها في طوكيو للحفاظ على سلامة الرياضيين، وهو الأمر الذي يؤكد كفاءة رياضيينا ومكانتهم العالمية ومستوياتهم التنافسية التي يقدمونها في بطولات العالم وفي دورات الألعاب البارالمبية.

وتولي الجائزة اهتماماً كبيراً برياضة أصحاب الهمم، وقدمت لهم الدعم والتكريم خلال الدورات الماضية، حيث سبق لها أن كرمت البطلين عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد، كما كرمت اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي، وكذلك تكريم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وناديي دبي لأصحاب الهمم والثقة، والبطلين محمد خميس وأحمد مبارك المطيوعي.

وتم تحديد 15 سبتمبر الجاري كموعد نهائي لتسلم الترشيحات للفوز بفئات الدورة الحادية عشرة للجائزة، لإتاحة الفرصة للرياضيين المتألقين في الألعاب البارالمبية في طوكيو، لتقديم ملفات الترشح والتنافس للفوز بالجائزة الأكبر والأهم على مستوى الجوائز الرياضية، والتواجد على منصة التكريم في الحفل 9 يناير 2022 في مقر إكسبو.