3 ميداليات حصاد أصحاب الهمم في «بارالمبية طوكيو»

عزالدين جادالله (طوكيو)

اختتمت اليوم بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم مشاركتها في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي استضافتها اليابان بمشاركة كبيرة بلغت 4400 رياضي يمثلون 163 دولة، ورفع بطلنا البارالمبي محمد القايد علم الدولة في حفل الختام، حيث كان صاحب السبق في إهداء الإمارات أولى ميدالياتها في بارالمبية طوكيو، عندما حلق ببرونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، ثم زاد غلة منتخباتنا الوطنية بميدالية جديدة وهي فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة.

ونجح بطلنا سيف النعيمي في التأهل لنهائي رماية السكتون 50 متر راقد (مختلط) فئة «آر6» في اليوم الأخير للدورة، وخاض منافسة شرسة مع أبطال الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، لكن لم يحالفه التوفيق وخرج من السباق بعد أداء مشرف.

وحققت منتخباتنا التي تعود إلى الدولة فجر الغد عبر مطار أبوظبي، جملة من المكاسب إثر مشاركتها في دورة طوكيو، التي تعد نسخة تاريخية واستثنائية بكل المقاييس نظراً لجائحة كورونا «كوفيد-19»، حيث مثلت تحدياً كبيراً وامتحاناً صعباً نجح فيه أبطالنا عن جدارة واستحقاق وأثبتوا فيه قدرتهم على تجاوز الصعاب والتغلب على التحديات، بعد أن قدموا كل ما عندهم في هذا المحفل البارالمبي المهم، حاصدين الذهب والفضة والبرونز عن طريق الثنائي عبد الله سلطان العرياني الذي أهدى الدولة ذهبية الرماية مكرراً مشهد إنجاز دورة لندن 2012، رافعاً رصيده الشخصي إلى 5 ميداليات بارالمبية «ذهبية لندن 2012، و3 ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016، وذهبية طوكيو 2020»، وبطلنا محمد القايد الذي أهدى الدولة أولى الميداليات في الدورة «برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة»، وفضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، رافعاً رصيده من الميداليات البارالمبية إلى خمسة بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية ريو دي جانيرو 2016، وفضية وبرونزية طوكيو 2020». وثاني هذه المكاسب تسجيل ثلاثة أسماء حضورها الأول تاريخياً في الدورات البارالمبية وهم أحمد جاسم نواد في ألعاب القوى، وعائشة المهيري في الرماية النسائية وهي أول مشاركة من نوعها لفتاة الإمارات في لعبة الرماية في الألعاب البارالمبية، والدراجات الهوائية عبر أحمد المطيوعي وهي أول مشاركة للعبة في تاريخ الدورات البارالمبية، اكتسب فيها بطلنا أحمد المطيوعي الخبرة والاحتكاك وسط كوكبة من نجوم العالم. ومن المكاسب كذلك النشاط المكثف لابن الإمارات ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، حيث كانت دورة طوكيو مناسبة جيدة لعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء اللجان البارالمبية الآسيوية ورؤساء الوفود التي أشادت بدور الدولة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وجاءت الاجتماعات فرصة لبحث سبل التعاون وتعزيز قدرات أصحاب الهمم الرياضية بالقارة الآسيوية.

كما حقق التحكيم الإماراتي مكسباً جديداً في نسخة طوكيو، والذي يتمثل في تسجيل حكمنا الدولي أحمد حسن الحمادي إنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم، بعد أن سجل مشاركته السابعة على التوالي في الدورات البارالمبية المتعاقبة، منذ ظهوره الأول في أتلانتا صيف عام 1996، ضمن أطقم التحكيم لمنافسات رفعات القوة لأصحاب الهمم، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه أي عربي أو حكم دولي، حيث بات الحمادي مصدر ثقة اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم، ومصدر فخر للدولة، ويعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها رياضة أصحاب الهمم الإماراتية.

من جانبه، وصف محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، مشاركة منتخباتنا الوطنية في بارالمبية طوكيو بالممتازة، بعد أن حلق أبطالنا بثلاث ميدالية ملونة، مشيراص إلى أن أصحاب الهمم سعوا إلى رد الجميل لقيادتنا الرشيدة التي قدمت لهم الدعم غير المحدود لاعتلاء منصات التتويج، وكانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال: «لقد حقق أبطالنا المطلوب منهم في طوكيو، بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها هذه النسخة، ونتطلع إلى مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التي حققوها ونيل المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن النسخة المقبلة»فرنسا 2024«باتت على الأبواب وعلينا المسارعة في التحضير لها وهو ما نخطط له ونسعى إليه.

وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية:» إن هذه الإنجازات تعد بكل المقاييس تتويجاً لكل الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة من أجل الارتقاء برياضة أصحاب الهمم ودفع عجلتها إلى الأمام، في أعقاب ما قدمه أبطالنا وبطلاتنا من مستويات جيدة ونجاحات كبيرة في كافة المحافل الدولية، مشيداً بدور أندية الدولة المختلفة التي ظلت رافداً للمنتخبات الوطنية المختلفة ومنجماً من ذهب في أعقاب تقديمهم للأبطال في كافة الألعاب، حيث كانت لهم كلمتهم المسموعة ليتشرفوا برفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل العالمية.

ووجه العصيمي الشكر نيابة عن أصحاب الهمم بالدولة إلى قيادتنا الرشيدة، والتي ظلت تمثل أكبر دافع لهم من أجل كسر حاجز العزلة، والتغلب على الصعوبات بالوصول إلى منصات التتويج، وحصد الإنجازات التي تعد مفخرة لرياضي الدولة. وأوضح أن أبطالنا كانوا في الموعد كما عودونا دائماً، وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل عدم التفريط في هذه المكتسبات بل وتحقيق إنجازات جديدة للدولة، وهو ما نجحوا فيه في طوكيو بالرغم من الصعوبات التي شهدتها الدورة.

وقال ذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية: سطر أبطالنا وبطلاتنا إنجازاً جديداً في سجل المبدعين الرياضيين ليقدموا لنا مثالاً يحتذى به، عندما اعتلوا منصات التتويج ورفعوا علم الدولة عالياً خفاقاً في سماء طوكيو ليبرهنوا على قوة عزيمتهم وإصرارهم على أن يبلغوا المجد الأولمبي ومعانقة الميداليات الملونة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً من أجل التحضير المبكر للنسخة المقبلة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس عام 2024.

وأشاد المهيري بدور أندية أصحاب الهمم بالدولة الشريك الرئيس في إنجازات أبطالنا، كونها الرافد الذي يمد منتخباتنا الوطنية بالأبطال في كل الألعاب، مقدماً الشكر لأنديتنا وللمجالس الرياضية التي تحرص على تقديم الدعم وتذليل الصعاب أمام أصحاب الهمم.

