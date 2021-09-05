ألكانتارا.. «سنة كاملة» للتأقلم !

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2020، لم ينجح النجم الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا في تقديم أوراق اعتماده مع الريدز، وشهد بدايات صعبة في الأنفيلد، حيث تعرض للإصابة مبكراً، ولم يظهر بالمستوى الذي كان عليه في النادي البافاري، ولكنه يؤكد الآن أنه استرد ثقته بنفسه، وأن اللحظات الصعبة التي عاشها في ليفربول، ذهبت إلى غير رجعة، ويسعى من الآن فصاعداً إلى التألق مع الفريق وإثبات جدارته بأنه لاعب من طراز عالمي يمكن الاعتماد عليه بصفة أساسية لتحقيق البطولات والألقاب.

وفي حديث للموقع الرسمي لليفربول، قال ألكانتارا: احتجت عاماً كاملاً لكي أكتشف الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وسرعة إيقاع اللعب فيه، وشدة المنافسة بين الفرق صغيرة كانت أو كبيرة.

وأضاف: هذا تطلب بعض الوقت للتأقلم والانسجام، ولكنني لم أسلم من الإصابات العضلية وأيضاً الإصابة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد - 19».

وتابع قائلاً: أنا الآن متشوق للغاية للكشف عن مستواي الحقيقي.ورداً على سؤال بشأن طموحاته الشخصية مع الريدز، قال ألكانتارا: هي نفس طموحاتي مع كل الأندية التي لعبت لها من قبل.. تقديم أفضل مستوى ممكن، والإسهام في الحصول على أكبر عدد من البطولات والألقاب، وفي مقدمتها البريميرليج ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وعلق قائلاً: هذا هو الهدف دائماً، فنحن لسنا متعطشين فقط للفوز بالبطولات، وإنما نسعى أيضاً إلى الفوز بكل المباريات.

جدير بالذكر أن ألكانتارا المولود في 11إبريل 1991 (30سنة) بدأ مسيرته الاحترافية في نادي برشلونة، حيث لعب للفريق «ب» خلال الفترة من 2008 إلى 2011، ثم تم تصعيده للفريق الأول حتى 2013، وانتقل بعد ذلك إلى بايرن ميونيخ الألماني، ولعب له حتى صيف 2020، وأخيراً استقر به المقام من وقتها في ليفربول.