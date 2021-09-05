عثمان ديمبلي.. مناسب جداً لـ «البريميرليج» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

حرمت الإصابات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (24 سنة) من إظهار كامل موهبته على المستطيل الأخضر، وبوجه خاص منذ انتقاله إلى برشلونة الإسباني عام 2017، رغم أنه كان نجماً متألقاً في الأندية التي لعب لها سابقاً، سواء في فرنسا (نادي رين) أو ألمانيا (نادي بروسيا دورتموند).

ورغم كثرة إصابات ديمبلي، إلا أن بعض خبراء كرة القدم يرون أنه سيكون مناسباً جداً للعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وأنه قادرعلى التألق هناك. ومن هؤلاء، مايكل سيلفستر المدير الرياضي السابق لنادي رين، الذي شاهد بعينيه بدايات ديمبلي الرائعة، إذ قال في حديث لشبكة «تريبال فوتبول»: صحيح أن الأمور لم تسر معه بصورة حسنة بسبب كثرة الإصابات، ولكنه عندما يكون في كامل جاهزيته، يظهر مستواه الحقيقي، لأنه لاعب من طراز عالمي.

وأضاف سيلفستر قائلاً: بصفة شخصية، أراه في المستقبل لاعباً متألقاً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وإن كان بمقدوره أيضاً اللعب في أي بطولة دوري أوروبية أخرى. واستدرك قائلاً: عليه أولاً أن يتخلص من مشاكله البدنية، وأن يكون أكثر قوة وصلابة. وجذب ديمبلي في الماضي أنظار أكثرمن نادٍ أوروبي كبير، خاصة في إنجلترا مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، إلا أن الاهتمام به تراجع بعد انتقاله للبارسا، حيث كثرة إصاباته بصورة لافتة، ولم يعد أحد يثق في إمكانية تخلصه من الإصابات المتكررة.

وفي سياق متصل، ذكر راديو كتالونيا أن ديمبلي سعيد جداً في برشلونة رغم كل الصعوبات التي واجهها بسبب الإصابات، بل إنه لا يمانع تمديد عقده مع البارسا.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه وافق بالفعل على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022، لمدة سنة أخرى بحيث ينتهي في صيف 2023، مع خيار بإمكانية البقاء سنة إضافية، وأضافت المصادر نفسها أن ديمبلي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك» أبدى تصميمه على أن يفرض نفسه بقوة مع البلاوجرانا هذا الموسم.