ثنائية الـ «رورو» !

عمرو عبيد (القاهرة)

ارتبط لقب الـ«رورو» بنجمين برازيليين كبيرين جداً، هما المهاجمان روماريو ورونالدو «الظاهرة» عندما لعب الأخير صاعداً بجوار عملاق «السليساو» المونديالي آنذاك، لكن رُبما يذكر التاريخ يوماً أن ثنائية أخرى ظهرت بقميص مانشستر يونايتد عبر خمسة مواسم خلال الفترة بين عامي 2004 و2009، كوَّنها النجمان الأسطوريان، رونالدو البرتغالي وروني الإنجليزي، ونجحت في قيادة «الشياطين الحُمر» لحصد 8 ألقاب، بينها ثلاثية متتالية في «البريميرليج» بجانب تتويج وحيد في «الشامبيونزليج» وكذلك كأس العالم للأندية.

ثنائي الـ«رورو» الحديث لعبا في صفوف «اليونايتد» بداية من عمر الـ18 عاماً، وسبق رونالدو زميله الإنجليزي السابق بموسم واحد، حيث استهل مسيرته في نسخة 2003/2004 قبل أن يلحق ابن مدينة ليفربول في الموسم التالي مباشرة، والطريف أن روني تفوّق في البداية على «الدون» بعدما اعتلى صدارة هدافي الفريق في موسمه الأول، 2004/2005، برصيد 17 هدفاً في مختلف البطولات، وتخلّى الثنائي عن المنافسة الشرسة لمصلحة الهولندي رود فان نستلروي في الموسم التالي، قبل أن يتساويا على القمة في نسخة 2006/2007 بعد إحراز كل منهما 23 هدفاً في جميع المنافسات.

وكعادته الأسطورية، انفرد كريستيانو بلقب الهداف في آخر موسمين له مع الفريق، بتسجيل 42 هدفاً في نسخة 2007/2008 ثم 26 في ختام رحلته الأولى بمسرح الأحلام! النجمان تركا بصماتهما على آخر تتويج لـ«اليونايتد» بلقب دوري الأبطال عام 2008 وكذلك الفوز الوحيد بكأس العالم للأندية، بعدما تبادلا الأدوار بطريقة مثيرة، لأن رونالدو حصد لقب الهداف في «الشامبيونزليج» وقتها برصيد 8 أهداف مقابل 4 سجلها زميله روني، الذي اقتنص جائزة الكرة الذهبية في «مونديال الأندية» بتسجيل 3 أهداف مقابل هدف وحيد للأسطوري البرتغالي.

وخلال 5 سنوات، قدم ثنائي الـ«رورو» معاً 24 هدفاً مشتركاً بصورة مباشرة عبر التمريرات الحاسمة، حيث صنع رونالدو 14 هدفاً لزميله الذي رد له الدين 10 مرات، بخلاف ركلات الجزاء التي حصدها أحدهما ونفذها الآخر، والغريب أن آخر أهداف روني في موسم 2008/2009 حمل توقيع «الدون» في آخر سنواته مع يونايتد بتمريرة حاسمة أمام توتنهام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، بينما قدم النجم الإنجليزي هدية الوداع إلى زميله البرتغالي بصناعة هدف له في شباك أرسنال خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الهدف قبل الأخير لرونالدو بقميص «الشياطين» آنذاك.