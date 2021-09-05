رئيسان لنادي المريخ السوداني بالانتخاب!

معتصم عبدالله (دبي)

في سابقة قد تعد الأولى من نوعها على صعيد مجالس إدارات الأندية الرياضية، شهدتها مدينة «أم درمان» بالسودان أمس، تم انتخاب جمعيتين عموميتين لمجلسين لإدارة نادي المريخ، الأول برئاسة آدم عبدالله آدم «سوداكال» في دورة انتخابية جديدة، والثانية برئاسة حازم مصطفى، ليكتنف الغموض مصير العمل الإداري بالنادي الجماهيري.

وبدا من اللافت الحضور الكبير لأعضاء نادي المريخ في العموميتين على عكس السائد في انتخابات الأندية السودانية، بعدما شهد اجتماع العمومية الأول باستاد المريخ اكتمال النصاب بحضور بلغ 2486 من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 3108، مقابل 1343 من أصل 1742 عضواً في العمومية الثانية.

وانتخبت العمومية الأولى آدم عبدالله «سوداكال» رئيساً لمجلس إدارة المريخ بالتزكية، وفاز في بقية المناصب الصادق مادبو بمنصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، مدثر عثمان خيري بمنصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية، وعلي أبشر بمنصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية، إضافة إلى 10 من الأعضاء.

في المقابل، انتخبت العمومية الثانية التي أقيمت بحديقة حي الموردة بحضور محمد جلال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة القانونية، مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة حازم مصطفى الفائز بالتزكية، بجانب محمد سيد أحمد نائباً للرئيس، نور الدين عبد الوهاب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، وبدر الدين عبد الله النور نائبًا للشؤون القانونية والإدارية، وعادل أبوجريشة نائباً للرئيس للشؤون الرياضية، إضافة إلى 10 أسماء في مقاعد الفئات وعضوية مجلس الإدارة.

وتدور رحى مواجهة إدارية بنادي المريخ منذ نحو أربع سنوات حينما تولى آدم عبدالله «سوداكال» رئاسة النادي «الأحمر» في 2017 خلفاً لجمال الوالي الرئيس السابق، بعد فوزه بالتزكية رغم تواجده خلف القضبان في سجن كوبر، ليجري الإفراج عنه لاحقاً بعد نحو عامين واجه خلالها عدداً من الطعون من أعضاء النادي في أهلية ترشحه بالأساس.

وفاقمت جائحة «كورونا» وقرار اتحاد الكرة السوداني السماح لمجالس إدارات الاتحادات المحلية وأندية الدوري الممتاز بالاستمرار في عملها بسبب حظر التجمعات، من الأزمة الإدارية في نادي المريخ في ظل تزامن القرار مع انتهاء مجلس الإدارة المنتخب برئاسة سوداكال في العام 2020. ولم تفلح محاولات اتحاد الكرة السوداني في فض الأزمة بين طرفي النزاع في إدارة نادي المريخ، في ظل لجوء الطرفين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بشأن عقد عمومية لإجازة النظام الأساسي، حيث جرى عقد عموميتين للنظام الأساسي من قبل كل مجموعة على حدة في يوليو 2021، وصولاً إلى عموميتي الانتخاب سبتمبر 2021، في انتظار حلول ناجعة للأزمة القانونية الشائكة.