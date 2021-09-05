جريجوري على رادار الظفرة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

علمت (الاتحاد) أن نادي الظفرة فتح خط مفاوضات مع الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب فريق الوحدة تحت 21 سنة قبل أكثر من أسبوعين لقيادة الفريق الأول، الذي يتولى إدارته الفنية حالياً السوري محمد قويض، إلا أن المفاوضات جمدت مؤقتاً.

وظهر المدرب الفرنسي الشاب في الواجهة عقب الموسم الماضي، بعد إقالة الصربي فوك رازوفيتش، عندما قاد الوحدة مؤقتاً أمام الظفرة بالذات ثم الجزيرة، وفاز بالمباراتين قبل أن يسلم الراية إلى الهولندي تين كات مدرب «العنابي» الحالي.

بينما كان قويض الذي ظل اسماً ثابتاً مع الظفرة في المواسم الأخيرة قد تسلم المهمة رسمياً مع «الفارس» بعد إقالة الصربي اليكساندر فيسيلينوفيتش من تدريب الفريق يناير الماضي، بعدما كان قد أشرف على إعداد الفريق بداية بأول مباراة الموسم الماضي قبل أن يتم التعاقد مع فيسيلينوفيتش.

من جهة ثانية، اختبر الظفرة 4 لاعبين مقيمين أمام الجزيرة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، منهم نيجيريان وعاجي وبرازيلي، وبرهن الثلاثي الأفريقي قدرات جيدة بعكس اللاعب البرازيلي، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة قيد بعضهم رسمياً في الفترة المقبلة، وإكمال التعاقد مع المهاجم النيجيري إيمواه إيزيكيل لاعب الجزيرة السابق.

يذكر أن مباراة الظفرة الودية مع الجزيرة شهدت الدفع بالرباعي الشاب أحمد عامر (وسط) والمدافعين محمد عادل حبوش وراشد مال الله ومحمد مسري الذين استعارهم النادي من الوحدة لمدة موسم، كما شهدت أيضاً مشاركة عصام العدوة وبقية عناصر الفريق، باستثناء خالد السناني وسلطان الغافري بجانب الأرجنتيني بيدرو بافلوف المصاب.

ويواصل الفريق تدريباته في الأيام المقبلة على ملعبه الفرعي بالزعفرانة في أبوظبي، حتى موعد مباراته مع الإمارات الجمعة المقبل على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي يأمل أن تشكل بداية جديدة للفريق بعد خسارتيه أمام الجزيرة ثم الشارقة بأول جولتين من البطولة.