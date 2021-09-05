الجزيرة ومليحة.. انتصار البداية في دوري أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

اختتمت الجولة الأولى لدوري أقوياء اليد بفوز مليحة على الوصل 26-24 في صالة الأول، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-11، ورغم أن الفوز يعد مفاجأة من العيار الثقيل، كون مليحة يدخل عامه الثالث فقط مع الكبار، فيما يملك الإمبراطور تاريخاً عريقاً في اللعبة، وما يقدمه مليحة هو استمرار للنجاحات التي حققها الفريق في الموسمين الماضيين، رغم تغير الإدارة الفنية ورحيل المصري وليد عبدالكافي، والتعاقد مع المدرب الجزائري رشيد شريح، وأيضاً تغيير على مستوى اللاعبين. في الوقت الذي تفوق فريق الجزيرة على دبا الحصن بنتيجة 25-17.

وانتهى الشوط الأول 12-9 لفخر أبوظبي الذي استضاف المباراة بملعبه، ولعل هذه النتيجة تأتي قبل مباراة السوبر التي تجمع الشارقة والجزيرة يوم الخميس المقبل، والتي ستقام على صالة محايدة، وهو ما يعني أن فوز الشارقة على شباب الأهلي والجزيرة على دبا الحصن بروفة للسوبر، خاصة أن الفائز فيه سيلعب على كأس السوبر الإماراتي البحريني.

ومع نهاية الجولة الأولى يتصدر العين قمة الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة ومليحة والشارقة، ويليهما بالخسارة الأولى شباب الأهلي والوصل ودبا الحصن والنصر.