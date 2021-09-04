البدري يحدد هدفه من رحلة الجابون

القاهرة (د ب أ)

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن مواجهة الجابون المقرر لها غداً الأحد في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 صعبة للغاية.

وقال حسام البدري في مؤتمر صحفي: المجموعة التي وقع فيها المنتخب المصري متوازنة، وسيكون فيها صراع كبير والجولة الأولى أظهرت ذلك من حيث وجود ندية ومنافسة بين كل المنتخبات.

وأضاف أن كل أطراف المجموعة لديها رغبة في المنافسة للتأهل لكأس العالم.

وأكد أن هدفه من مباراة الجابون واضح ومعروف وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، رغم رغبة المنافس الكبيرة في تعويض هزيمته أمام ليبيا، وهو ما يؤكد على أن الأجواء خلال المباراة ستكون صعبة، مضيفاً: سنسعى من جانبا لتحقيق الهدف المطلوب وهو التأهل لكأس العالم.

وقال: كل تفكيرنا في المباراة هو الفوز والتعامل مع كل السيناريوهات المتاحة، الفوز سيكون هاما وسيضع المنتخب المصري في موقف جيد جداً في جدول ترتيب المجموعة.

وأضاف: محاولاتنا لضم محمد صلاح للمشاركة في مباراة الجابون كللت بالنجاح بعد موافقة ناديه ليفربول على إرساله.