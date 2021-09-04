الشارقة والنصر يبدأن المشوار بالانتصار في كأس الاتحاد للسلة

علي معالي (دبي)

بدأ فريقا الشارقة والنصر مشوارهما في بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للرجال، بالانتصار في أولى منافسات الموسم الجديد، حيث فاز «الملك» على أكاديمية جام بنتيجة 88 / 66، فيما فاز «العميد» على بول أبوف أول 90 / 58، في مشاركة ستكون إيجابية للغاية لفرق الجاليات، التي تشارك هذه المرة في ظل النقص العددي لأندية الدولة التي قامت بتقليص اللعبة.

ويشارك في هذه البطولة 6 أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى: النصر والوصل وبول أبوف أول، وتضم المجموعة الثانية فرق الشارقة والبطائح وأكاديمية جام.

تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، ويتم تحديد المراكز من الأول حتى الثالث لكل مجموعة، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، وفي الدور التمهيدي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي مرحلة نصف النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة .

وتقام الجولة الثانية الثلاثاء المقبل بين الوصل والنصر، والبطائح ضد الشارقة، ويسدل الستار على هذه البطولة بالمباراة النهائية التي تحدد لها 21 من الشهر الجاري .

وتعتبر هذه البطولة إعداداً مناسباً للغاية لفريقي الشارقة والبطائح قبل انطلاق البطولة العربية بالإسكندرية نهاية الشهر الجاري.