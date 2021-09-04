اجتماع «الشارقة الرياضي» يبحث الإعداد للبطولات

الشارقة (الاتحاد)

تقدم مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات، الذي سيقام بداية العام المقبل بما يشكل تميزاً جديداً للإمارة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، ويعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارة على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري باستراحة السحب بمدينة خورفكان، برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من المشاريع والمبادرات المهمة.

حيث قام الأعضاء بجولة في استراحة السحب التي افتتحها حاكم الشارقة في شهر يوليو الماضي، وتعتبر من أحدث المعالم السياحية حالياً وتقع على ارتفاع 600 متر فوق سطح مستوى البحر، حيث وقع الاختيار على موقع الاجتماع لإبراز المعالم المميزة في الإمارة الباسمة.

واعتمد المجلس تشكيل أعضاء بطولة كلباء للألعاب الشاطئية، والتي ستقام بمدينة كلباء خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل سبع ألعاب وهي، كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة السلة الشاطئية، والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم، والتجديف، والسباحة المفتوحة، والترايثلون، وذلك ضمن مبادرات المجلس الرياضية لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، وإبراز الصورة الحضارية لمختلف مدن الإمارة والاهتمام بجميع التفاصيل، التي تقود إلى نجاح مميز للنسخة الأولى من هذه البطولة، ومن ثم عرض عبد الملك جاني نائب الرئيس ورئيس لجنة الألعاب الفردية، التقرير الخاص بالشارقة مدينة رياضية أولمبية.