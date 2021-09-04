الأرجنتين تترقب جاهزية ميسي لمواجهة السامبا

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

قال ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن ليونيل ميسي سيكون جاهزاً على الأرجح لمواجهة المنتخب البرازيلي، رغم تعرضه لعرقلة مخيفة من قبل لويس مارتينيز.

وحصل الفنزويلي مارتينيز على البطاقة الحمراء بسبب اندفاعه على نجم باريس سان جيرمان، في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 3 / 1 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكانت هناك شكوك حول مشاركة ميسي في ساو باولو أمام البرازيل، التي تتصدر ترتيب الكونميبول بفارق ست نقاط عن أقرب الملاحقين بعدما فازت بمبارياتها السبع في التصفيات.

ولكن سكالوني أعرب عن ثقته في جاهزية نجم الفريق لبدء اللقاء، عندما تحدث لوسائل الإعلام اليوم السبت.

وقال: ليو بخير، هذا المساء، سنتدرب وسنركز على الملعب، هؤلاء الذين لعبوا أمام فنزويلا لم يلمسوا الكرة أمس الجمعة. وأضاف: سنتأكد بنسبة 100% هذا المساء، من حيث المبدأ، هو بخير، كان هناك خوف ولكن الأمور ظلت على هذا الحال.

ويتوقع سكالوني مباراة صعبة للغاية أمام الفريق الذي فاز عليه المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف في نهائي كوبا أميركا هذا العام. وقال: أيا كان من سيلعب، فهو منافس مهم، لا يمكننا بأي حال من الأحوال التقليل من المباراة.

وأضاف: يدخلون المباراة ولديهم سلسلة إيجابية مذهلة وهم في نفس المستوى أياً كان من يلعب، ولديهم لاعبون بجودة عالية في كل المراكز.

وأكد: هؤلاء منافسون لديهم جودة مذهلة، ولديهم قوة هجومية مذهلة، إذا لم تكن مستعداً لهذا، يمكن أن تعاني، إذا كنت تعتقد أن المنافس لا يمكنه أن يؤذيك، فأنت ترتكب خطأ.

وتابع: نعلم أن هذا يمكن أن يحدث في نقطة ما، ولكننا نعلم ما يمكننا فعله عندما تكون الكرة بحوزتنا، لدينا طريقة واحدة فقط للعب: نذهب بالكرة من العمق حتى الوصول لمنتصف ملعب المنافس.

وتعتمد طريقة لعب منتخب التانجو على تواجد ميسي بصورة رئيسية، حيث يعد المصدر الزول لتمويل زملائه من العمق.