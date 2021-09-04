«هيئة الرياضة» تناقش تبادل الخبرات مع سفير الأولمبية الكرواتية

دبي (وام)

أكد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة للارتقاء بمستوى أداء الحركة الرياضية، بما يحقق الفائدة المرجوة وينقل التجارب الثرية لتطبيق المميز منها خدمة لرياضة الإمارات.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الهيئة في دبي مع محمد عبد الله سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية في الإمارات والشرق الأوسط، حيث جرى بحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين الجانبين، انطلاقاً من أهداف استراتيجية الهيئة مد جسور التعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات الرياضية على المستويات كافة، والتي تسهم في المساعدة على بناء قاعدة قوية من العلاقات الثنائية في القطاع الرياضي.

وأشار سعيد عبد الغفار حسين إلى أن الهيئة العامة للرياضة ترحب دائماً بأصحاب الخبرات في مختلف مواقع العمل الرياضي، لاسيما الخبرات الوطنية، الأمر الذي يعتز به الجميع من أجل تعزيز ريادة كوادرنا الوطنية و الوقوف معهم جنباً إلى جنب ودعمهم للوصول لمعدلات النجاح والتميز الرياضي المنشود.

ولفت إلى أن الهيئة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حريصة على تفعيل الشراكات واتفاقيات التفاهم والتعاون الرامية إلى فتح آفاق جديدة من العمل المؤسسي المشترك، بما يرسخ دورها جهة رياضية وطنية تسعى إلى تحقيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية بالقطاع الرياضي.

من جانبه أكد محمد عبد الله أهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الهيئة العامة للرياضة، في ظل تشارك الأهداف السامية والغايات النبيلة نفسها بما يضمن تحقيق مصلحة الرياضة الإماراتية وتعزيز مستوى الرياضيين.

وتم خلال اللقاء استعراض إمكانية عقد معسكرات تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية للألعاب الرياضية بهدف صقل قدرات ومهارات رياضيينا من خلال إعداد برامج فنية تحت إشراف نخبة من المختصين في الشأن الرياضي.