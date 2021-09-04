ساوثجيت يشيد بنضج التعامل مع الإساءات العنصرية

لندن (د ب أ)

أثنى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، على رجيم سترلينج وجود بيلينجهام لتعاملهم مع الإساءات العنصرية، التي تعرضا لها في المجر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه تم استهداف سترلينج وبيلينجهام بهتافات القرود، خلال المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي برباعية نظيفة على المنتخب المجري في بودابست يوم الخميس الماضي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وعند سؤاله عن الثنائي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب أندورا غداً الأحد في التصفيات، قال ساوثجيت: لسوء الحظ، لا أدري كم معسكر في السنوات الأربع الأخيرة، ولكن يبدو أنني أتحدث بشان هذا الموضوع تقريباً في كل مرة نلتقي.

وأضاف: يمكنني فقط إعادة التأكيد بأن لاعبينا ناضجين بشكل مذهل في الطريقة التي يتعاملون بها، أعتقد أنهم يشعرون بدعم زملائهم، وهو الشيء المهم بالنسبة لهم.

وأكد: أعتقد أن زملاءهم يدركون مدى التحدي الذي يخوضه لاعبينا أصحاب البشرة السمراء، ومدى خيبة الأمل في العالم الحديث بأنه يتعين علينا مواصلة الرد على هذه الأسئلة بسبب الحوادث التي تحدث.

وأردف: ولكن لا يسعنا سوى الاستمرار في اتخاذ الموقف الذي اتخذناه من قبل نأمل أن نواصل إرسال الرسائل الصحيحة، ليس فقط للناس المهتمة بكرة القدم، ولكن في المجتمع ككل، وأن يستمر الجميع في التقدم.

وأكد: نعلم أن الأمور ستحتاج لبعض الوقت ونعلم أن هذا يبدو بطيئاً للغاية للجميع، ولكن يجب أن نواصل القتال في هذه المعركة.

وبالإضافة لاستهداف سترلينج وبيلينجهام، كانت هناك صافرات استهجان على المنتخب الإنجليزي ككل من جماهير بودابست، عندما انحنى اللاعبين على ركبهم قبل بداية المباراة.