129 فارساً وفارسة في «صيفية» قفز الحواجز بالشارقة

الشارقة (وام)

شارك 129 فارساً وفارسة من مختلف الفئات في البطولة الصيفية الخامسة لقفز الحواجز، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، حيث مثل الفرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية ونادي فروسية ونادي أبوظبي للفروسية والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي.

وخصص الشوط الأول لفرسان مدرسة التدريب بالنادي، «فرسان نادي البوني» بمشاركة 11 من الفرسان الأطفال في مدرسة التدريب أنهى منهم 7 فرسان المسار من دون أخطاء، وفي الشوط الثاني الذي جاء مع الزمن بجولة واحدة تنافس 31 فارساً على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز وصل ارتفاعها حتى 60 سم، أنهى منهم 21 فارساً المسار من دون أخطاء.

و في الشوط الثالث وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة تنافس 45 فارساً على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز وصل ارتفاعها حتى 80 سم أنهى منهم 18 من الفرسان المسار من دون أخطاء، أما الشوط الرابع فهو شوط مع الزمن بجولة واحدة تنافس فيه 42 فارساً على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز و صل ارتفاعها حتى 100 - 110 سم أنهى منهم 16 فارساً المسار من دون أخطاء.

و يختتم نادي الشارقة للفروسية والسباق موسمه الصيفي في 17 من سبتمبر الجاري، بعد أن نظم 10 بطولات منها 6 منافسات تدريبية و3 بطولات محلية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبطولة دولية من فئة النجمتين في الصالة المغطاة بالنادي على أن ينطلق الموسم الرسمي الجديد للنادي في الأول من شهر أكتوبر المقبل.