خالد بن زايد يهنئ بعثة «أصحاب الهمم» بإنجازات بارالمبية طوكيو

طوكيو (وام)

هنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم بإنجازات بطلينا عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد في بارالمبية طوكيو 2020 التي تختتم غداً «الأحد».

وقال إن أبطالنا وبطلاتنا كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج ورفعوا علم الدولة عالياً في سماء طوكيو.

وأشاد سموه خلال اتصال هاتفي مع محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية بجهود اللجنة برئاسته في تطوير رياضة أصحاب الهمم وتحقيق الإنجاز تلو الآخر في المحافل القارية والدولية، متمنياً المزيد من التوفيق لمنتخباتنا الوطنية في المرحلة المقبلة.

وواصل بطلنا البارالمبي محمد القايد تألقه في دورة طوكيو، في إهداء الإمارات فضية سباق 800 م على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، بزمن قدره 1:45:59 دقيقة، بفارق ضئيل «9 أجزاء من الثانية»، عن منافسه التونسي وليد كتيلة الذي حل في المركز الأول، بينما جاء الصيني وان يوانج في المركز الثالث، مضيفاً بذلك لإنجازاته الميدالية البارالمبية الخامسة بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية «ريو دي جانيرو 2016، وبرونزية طوكيو 2020».

ويمتلك بطلنا محمد القايد سجلاً حافلاً بالإنجازات منها: فضية وبرونزية بارالمبية لندن 2012، و3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا عام 2013، و5 ذهبيات في عام 2016، بواقع 4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى، وذهبية في الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو«، و3 ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 بواقع «ذهبية وفضية وبرونزية».