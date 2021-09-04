نهيان بن زايد: إنجاز العرياني في بارالمبية طوكيو مفخرة إماراتية مبهرة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة الإنجاز الذهبي الذي حققه بطل الإمارات عبدالله سلطان العرياني وفوزه المميز بالميدالية الذهبية في رماية البندقية الهوائية لمسافة 50 متراً في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وأكد سموه أن نجاحات أبطالنا فرسان الإرادة في المحافل الأولمبية والعالمية، تمثل مفخرة إماراتية مبهرة، وتدل على عزيمتهم القوية وطموحاتهم الكبيرة لإعلاء راية الوطن وتجسيد أبهى صور التنافس من أجل معانقة الذهب وحصاد المراتب المتقدمة، بما يتناسب مع المكانة المرموقة للدولة عالمياً.

وأشاد سموه بجهود وإرادة البطل الذهبي العرياني، وما يسطره من إنجازات ثرية في جميع مشاركاته الرياضية الدولية. كما أشاد سموه بفوز البطل محمد الحمادي، وحصوله على ميداليتين فضية في سباق الكراسي المتحركة 800 متر وبرونزية في سباق الـ100 متر ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو2020».

وقال سموه: نفخر بالإنجازات الاستثنائية لأبطالنا في المحفل الأولمبي، ونبارك نجاحاتهم، ونؤكد لهم أن القيادة الرشيدة حريصة على دعم مسيرتكم المميزة، لمواصلة تألقكم في مختلف المحافل العالمية، ورفد رياضة الإمارات بمزيد من الإنجازات.

وهنأ معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء البعثة، بإنجازات أصحاب الهمم في طوكيو، مشيراً إلى أنهم رفعوا الرؤوس وكانوا مصدر فخر للدولة عندما ارتفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء اليابان، متمنياً لهم المزيد من التوفيق.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، بإنجازات البعثة، وقال معاليه في اتصال هاتفي بماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو الوفد الإماراتي: نهنئ ونبارك لكل أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية على ما حققوه في بارالمبية طوكيو، بالتحليق بثلاث ميداليات ملونة عن طريق أبطالنا عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد.

وواصل بطلنا البارالمبي محمد القايد تألقه في دورة طوكيو، حيث نجح أمس في إهداء الإمارات فضية سباق 800 م على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، بزمن قدره 1:45:59 دقيقة، بفارق 9 أجزاء من الثانية، عن منافسه التونسي وليد كتيلة الذي حل في المركز الأول، بينما جاء الصيني وان يوانج في المركز الثالث، مضيفاً بذلك لإنجازاته الميدالية البارالمبية الخامسة بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية «ريو دي جانيرو 2016، وبرونزية طوكيو 2020.

ورفع القايد بذلك رصيد الإمارات في الدورة إلى 3 ميداليات بواقع ذهبية، فضية، وبرونزية، لتغمر السعادة أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، مهدية الإنجاز إلى أصحاب السمو حكام وشعب الإمارات.

من ناحيته، أهدى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة عضو اللجنة البارالمبية الدولية الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيداً بإنجاز بطلنا البارالمبي محمد القايد الذي أهدى الدولة ميدالياتها الثالثة في البطولة، متحدياً الظروف الصعبة التي تمر بها النسخة الحالية بسبب جائحة كورونا.

وأكد الهاملي أن القايد مثال للبطل الناجح المجتهد الذي بذل جهداً كبيراً في سبيل تحقيق الإنجازات للدولة، حيث شارك في معسكرات خارجية وداخلية، حُرم خلالها من رؤية أسرته لنحو 7 أشهر، في سبيل تحقيق هدفه، وهذا جهد مقدر ونحترم شخصية اللاعب المحترف الذي ينظم وقته ويحدد هدفه للوصول إلى منصات التتويج وإهداء الإنجازات للدولة.

وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: إحراز منتخباتنا الوطنية لميدالية ثالثة في بارالمبية طوكيو عن طريق بطلنا محمد القايد، أعاد الإمارات لمكانها الطبيعي في الدورات البارالمبية، مشيراً إلى أن بطلنا لديه طموحات كبيرة، وخاض مواجهة صعبة مع الثنائي التونسي وليد كتيلة، والبطل الصيني الذي يظهر لأول مرة في هذا النوع من النهائيات، وفصلتنا عن الميدالية الذهبية أجزاء من الثانية، ما يدل على قوة السباق الذي شارك فيها بطلنا القايد.

ويمتلك بطلنا محمد القايد سجلاً حافلاً بالإنجازات منها: فضية وبرونزية بارالمبية لندن 2012، 3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا عام 2013، 5 ذهبيات في عام 2016، بواقع 4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى، وذهبية في الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو، 3 ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019» ذهبية وفضية وبرونزية.