العين يبحث عن «ودية محلية»

دبي (الاتحاد)

يواصل العين تدريباته على استاد خليفة بن زايد، لزيادة معدل الانسجام بين اللاعبين، خاصة الأسماء الجديدة التي دخلت إلى تشكيلة «الزعيم»، وعلى رأسهم المغربي الدولي سفيان رحيمي.

واستغل الجهاز الفني، فترة التوقف بصورة مختلفة، حيث منح اللاعبين راحة 3 أيام عقب انتهاء الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، وعاد بعدها الفريق إلى مواصلة تدريباته خلال الأيام الماضية، والتي شهدت مشاركة عدد من اللاعبين، خاصة البدلاء الذين يعوضون غياب الأساسيين المشاركين مع المنتخب الوطني في مشواره بتصفيات المونديال.

ويحتل العين صدارة الدوري، حيث حقق فوزين متتاليين، ويحتاج إلى مواصلة مشوار حصد النقاط، والعودة لمنصات التتويج، واستعادة الثقة، وهو ما يضعه الجهاز الفني بقيادة ريبروف على رأس أولوياته، لذلك يسعى لتجهيز جميع العناصر بالقائمة، ليتم استغلالهم خلال المشوار الطويل للمنافسة على جميع الألقاب بالنسبة لـ «الزعيم»، عبر التشديد على رفع طموحات اللاعبين للاستمرار في القمة، والاستعداد بقوة لعودة الدوري، حيث يلتقي «الزعيم» في قمة الجولة الثالثة مع بني ياس يوم السبت المقبل.

ويسعى ريبروف لخوض تجربة محلية، خلال اليومين القادمين، لتكون بمثابة اختبار حقيقي وجاد للعناصر الذين يتم منحهم الفرصة، سواء كبدلاء، أو بعض الأساسيين الذين يحتاجون إلى تعزيز الانسجام والتفاهم واستيعاب التكليفات الفنية، ومنهم سفيان رحيمي، الذي تعول عليه جماهير «الزعيم» كثيراً، ليقوم بالأدوار التي يحتاج إليها الفريق، ويشكل مع باقي الأسماء قوة ضاربة هجومية.

وخاض «البنفسج» تقسيمة تدريبية مشتركة، بين الفريق الأول والرديف نهاية الأسبوع الماضي، بناءٍ على رغبة ريبروف، وهو ما يجعل التجربة التي يبحث عنها «الزعيم»، محطة مهمة، للوقوف على مدى جاهزية جميع اللاعبين بمن فيهم عناصر الرديف والمؤهلون لدخول قائمة الفريق الأول في المباريات الرسمية بمختلف المسابقات خلال الموسم.

ويتابع «الزعيم» برنامجه التحضيري خلال فترة التوقف، وسط حالة معنوية مرتفعة، وتمضي الاستعدادات، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً من الجهاز الفني.

ويواصل العين يواصل برنامجه التدريبي حالياً في ظل غياب «الدوليين»، وهم ثلاثي المنتخب الأول، أحمد برمان وبندر الأحبابي وكايو كانيدو، إلى جانب التونسي ياسين مرياح، والتوجولي لابا كودجو، بالإضافة إلى لاعبي «الأبيض الأولمبي» خالد البلوشي ومحمد عباس.