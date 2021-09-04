شباب الأهلي يتعهد بمواصلة الإنجازات

منير رحومة (دبي)

جاء استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، فريق شباب الأهلي لكرة القدم، بمناسبة فوزه بثلاثة ألقاب خلال موسم 2020-2021، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخمسين، وكأس السوبر، بمثابة الدفعة المعنوية الكبيرة للاعبين والجهازين الفني والإداري في بداية الموسم الجديد.

ولقي الاستقبال الصدى الإيجابي لتحفيز الفريق، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المحلية والخارجية، مما سيكون له الأثر الطيب في تقديم مستويات قوية وصورة مشرفة، في مختلف المسابقات التي يشارك فيها «الفرسان».

ورفع الاستقبال أيضاً من سقف طموحات شباب الأهلي، بعد أن طالب سموه اللاعبين بمواصلة النجاح، وتحقيق «إنجاز كبير» خلال المرحلة المقبلة، مثل التتويج بلقب قاري، وتشريف كرة الإمارات على المستوى الآسيوي.

وتفاعل اللاعبون مع حفاوة الاستقبال وشرف لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم، وحماسهم لمواصلة النجاحات وتكرار اللقاء في مناسبات مقبلة، حيث تفاعلوا مع الاستقبال عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال يوسف جابر مدافع «الفرسان»: نتعهد بأن يكون المركز الأول هدفنا دائماً.

وأشار حارب عبدالله إلى أنه يعتز بالتكريم، فيما أكد حمدان الكمالي وعبدالعزيز هيكل أن أجمل ما في عام 2021، هو صورة مع صاحب الإنجاز.

ويذكر أن شباب الأهلي حقق انطلاقة قوية في افتتاح هذا الموسم، وحقق انتصارين على الإمارات وعجمان، وجمع «العلامة الكاملة»، في انطلاقة ناجحة للمنافسة على لقب الدوري، ومواصلة عروضه القوية في البطولات المحلية.