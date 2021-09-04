ألدريدج يعبر الأزمة القلبية ويعود إلى بروكلين

نيويورك (أ ف ب)

عاد لاماركوس ألدريدج إلى صفوف بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد خمسة أشهر من تعرضه لأزمة قلبية أجبرته على إعلان اعتزاله.

وكان ألدريدج، المشارك في مباراة كل النجوم سبع مرات، قد أعلن في بيان على موقع تويتر في أبريل الماضي، انه سيضع حداً لمسيرة امتدت 15 عاماً في دوري "أن بي أيه"، بعد معاناته من عدم انتظام غير عادي في ضربات القلب في عدة مباريات.

ووصف ابن الـ36 عاماً إحدى الأزمات بـ"واحدة من أكثر الأشياء المرعبة التي مررت بها". وبلغ معدل ثاني لاعب في اختيار اللاعبين الصاعدين "درافت" لعام 2006، 19.4 نقطة و8.2 متابعات، ليبلغ مباراة كل النجوم مع بورتلاند وسان أنتونيو وبروكلين الذي تعاقد معه في مارس الماضي. وفي خمس مباريات له مع بروكلين الموسم الماضي، بلغ معدله 12.8 نقطة و52.1% على التسديد، 4.8 متابعات، 2.6 تمريرة حاسمة.

وأشارت شبكة "إي أس بي أن" إلى أن الأطباء منحوا الضوء الأخضر لألدريدج (2.11 م و113 كلج) بالمشاركة واستئناف مسيرته.

وضمّه فريقه الموسم الماضي على أمل إحراز اللقب مع النجوم كيفن دورانت، جيمس هاردن، كايري إيرفينج وبلايك جريفين، لكنه ودّع من نصف نهائي المنطقة الشرقية أمام ميلووكي باكس الذي أحرز اللقب لاحقاً.