«ضربة خفيفة» تحرم إنجلترا من سانشو

لندن(أ ف ب)

يغيب المهاجم الإنجليزي الشاب جايدون سانشو عن مباراتي بلاده ضد أندورا وبولندا، ضمن تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم، بعد تعرضه لضربة خفيفة"، بحسب ما ذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان السبت.

وغاب سانشو «21 عاماً» عن فوز بلاده الكبير على المجر 4-صفر الخميس، بسبب مشكلة تعرض لها خلال التدريبات. سيفتقده منتخب "الأسود الثلاثة" في مباراتي أندورا على ملعب ويمبلي الأحد وضد بولندا في وارسو الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيانه: بعد تقييم إضافي، عاد ابن الحادية والعشرين إلى ناديه للتعافي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل السبت 11 سبتمبر.

وشارك سانشو في جميع مباريات يونايتد بعد انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف في صفقة ضخمة. وكان اللاعب الذي سجل 3 أهداف في 22 مباراة دولية، قد أهدر ركلة ترجيح في نهائي كأس أوروبا ضد إيطاليا في يوليو الماضي.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها التاسعة بـ12 نقطة كاملة، بفارق 5 نقاط عن كل من بولندا والمجر، فيما تملك أندورا 3 نقاط في وصافة القاع.