«السباحة» يعتمد برنامج إعداد المنتخبات للبطولة العربية

دبي (الاتحاد)

كلف مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة سلطان السماحي، خلال اجتماعه الدوري عبر الاتصال المرئي عن بعد، اللجنة الفنية والمنتخبات بوضع برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولة العربية وكأس العالم للسباحة بأبوظبي، حيث سيكون هناك برنامج إعداد داخلي وخارجي للسباحين المشاركين، كما تم تشكيل اللجان العاملة خلال الفترة المقبلة، للإشراف على تنظيم البطولتين بالتنسيق والتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وطالب السماحي بضرورة الإعداد الجيد والاستعداد للفترة المقبلة، والتي تشهد فيها الإمارات استضافة حدثين هامين، وهما البطولة العربية في أكتوبر المقبل وبطولة العالم للسباحة في ديسمبر.

كما حرص على توجيه الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعم سموه المتواصل لرياضة السباحة في الإمارات، وإلى عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يحرص على تذليل كافة العقبات لإنجاح الحدثين في أبوظبي، والتواصل الدائم مع اتحاد السباحة، والتنسيق من أجل تلبية كافة الأمور الأساسية لاستقبال وفود من 15 دولة عربية، ستشارك في البطولة العربية للسباحة، وأيضا الاستعداد لاستقبال نجوم العالم في ديسمبر المقبل.

وتوجه بالشكر كذلك إلى ناديي الوصل والفجيرة، على عملهما الجاد، ودعمهما المستمر لرياضة السباحة، وهو ما ظهر في البطولة الخليجية الماضية وأثمر إحراز عدد من الميداليات.