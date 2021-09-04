كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينقل الإثارة إلى ألمانيا



أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن غداً مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، منافسات المحطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ28 في واحدة من أكبر وأهم السباقات في المضامير الأوروبية.

ويقام الحدث تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه، ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويقام الحدث تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الألماني للخيل العربي.

ويشهد سباق الكأس الغالية الذي يقام للعام الثالث على التوالي، مشاركة 12 خيلاً تمثل النخبة وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، وتتميز بتنوع المجموعة بين المهور الواعدة التي برهنت قوتها وفرضت حضورها في السباقات الأوروبية مؤخراً، وبين الجياد صاحبة الإنجازات الكبيرة والحضور البارز في مشهد منصات التتويج، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم قائمة الخيول المشاركة ثلاثي المقدمة في سباق الجولة الألمانية للعام الماضي وهم: البطل الجواد «فريدي باي» المنحدر من نسل الفحل «تي أم فريد تكساس» للمالك والمدرب «جيرارد زوتيليف –نيدرلاند» وبقيادة الفارس أدري دي فريس، إلى جانب الوصيف الجواد «ميسي» ابن داحس الذي يعود للمالك والمدرب كيرسميكرز تيمو وتحت قيادة الفارس وليام مونجل، إضافة للجواد «مشهور الخالدية» الذي حل ثالثاً في سباق العام الماضي، وينحدر من «جلنار الخالدية والفرس أميرة الخالدية» والعائد لعذبه للسباقات للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.

ويشهد السباق صراعاً مثيراً بين الخيول المرشحة من بينها خيول الشقب ريسينج، التي تشارك بقوة في السباق عبر المهر «المفجر» المنحدر من نسل «مستر جينو والظبي»، والمتوج مؤخراً بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري أركا»، إلى جانب المشاركة الثانية من الجواد «منجرد الشام» المنحدر من نسل «أزادي والمتوكلة».

كما يتواجد في قائمة المرشحين الفرس «لمت شمل» المنحدرة من نسل «إيه أف البحر وفالوتا خان هول»، بجانب المهر «ميار الخالدية» المنحدر من نسل «نشوان الخالدية وأسماء الخالدية». كما تضم قائمة المشاركين كلاً من: «الزرقاء» للمالك والمدرب يوهان فيرستريبن، و«مايسترو» للمالك جوناي إكويستريان إنفيست، و«كونشيتا» للمالك والمدرب بيتر ديكرز، و«عنوه دميلي» لإسطبلات إكليبس، و«جنرال ليدي للمالك» لإسطبلات واو.أس. بي.

من جهته، أعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن فخره بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، معتبراً الوصول للمحطة الألمانية السابعة دليلاً جديداً على استمرارية السباقات بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وقال: الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسية في سباقاتنا التي نؤكد من خلالها على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي، مضيفاً: تنظيم الكأس للعام الثالث على التوالي في بادن بادن، يجسد الروابط القوية وعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات مع ألمانيا، كما يمثل إحدى ثمرات ومخرجات العلاقات الدولية المميزة والسمعة المرموقة لدولتنا الحبيبة.

من جانبه، أكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن سباق المحطة الألمانية شهد قفزة نوعية ونقلة كبيرة على مدار 3 أعوام فقط، مبيناً أن السباق من أهم السباقات الأوروبية في أجندتنا السنوية، نتيجة للمشاركة القياسية لنخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي صاحبة الحضور الأقوى في مشهد الانتصارات للمشاركة في الكأس الغالية.

وقال الرحماني: برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تواصل الكأس الغالية سباقاتها في ظل تحديات كبيرة استطاعت أن تتخطاها، من أجل بلورة أهدافها السامية ومكانتها التاريخية في المضامير الأوروبية، والالتزام بدعم مسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم.

وأعرب الرحماني عن فخره بالنجاحات والاهتمام الكبير والحرص غير المسبوق من الملاك والمربين للحضور الفاعل في سباق الكأس الغالية بكافة المضامير الأوروبية، بما يؤكد عراقته ومكانته التاريخية وقوته التنافسية.