247 لاعباً في «البريميرليج للكاراتيه» بالقاهرة

دبي (الاتحاد)

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة منافسات الدوري العالمي للكاراتيه 1 «البريميرليج»، وتستمر لمدة 3 أيام في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 247 لاعباً ولاعبة، من مختلف دول العالم يمثلون 50 دولة، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي ونائبه الأول اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد العربي الأمين السر المساعد للاتحاد الإماراتي، وعدد كبير من قيادات اللعبة في مصر والوطن العربي.

يشارك في هذه البطولة لاعبو منتخبنا الوطني: مروان المازمي في مسابقة الكاتا وأحمد سالم باصليب في مسابقة الكوميتيه وزن 67 كجم، حيث خسر أحمد سالم باصليب وبعد أداء طيب مباراته بالترجيح، بعدما انتهت مباراته بالتعادل مع البطل المصري ولجوء الحكام للتصويت، فيما يظهر اللاعب مروان المازمي في مسابقة الكاتا.

ويشارك الحكم الدولي جابر الزعابي في تحكيم مباريات البطولة، إضافة إلى عدد كبير من نجوم اللعبة من الأردن والجزائر والسعودية والكويت والبلد المنظم مصر.

وعقد أنطونيو سبينوس واللواء الرزوقي اجتماعاً مع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري، وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري مدير البطولة، وأعربوا خلالها عن تقديرهم للاتحاد المصري وحُسن تنظيمه للبطولة، ودار حديث حول إمكانية إسناد بطولة العالم للناشئين والشباب عام 2024 إلى مصر أيضاً.