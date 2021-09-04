عقوبة «التجاوز المحظور» تهدد فيرستابن



زانتفورت (د ب أ)

ارتكب الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول مخالفة قد تتسبب في فرض عقوبة عليه خلال سباق الجائزة الكبرى الهولندي المقرر غداً «الأحد»، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1».

واستدعى مراقبو السابق فيرستابن، حيث يواجه تهمة التجاوز المحظور خلال التجارب الحرة.

وكان فيرستابن «23 عاماً» قد تجاوز الكندي لانس سترول سائق فريق أستون مارتين خلال التجربة الحرة الثانية أمس الجمعة رغم رفع الرايات الحمراء، وقد يمثل ذلك خرقا للقواعد.

وفي حال قرر المراقبون أن المخالفة تستوجب العقوبة، قد يعاقب فيرستابن بالتراجع عدة مراكز لدى الانطلاق في سباق هولندا الذي يشكل المرحلة الثالثة عشر من منافسات بطولة العالم هذا الموسم.

ويحتل فيرستابن المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم خلف البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وفي حالة تلقي عقوبة، ستكون ضربة موجعة له في السباق الذي يقام في بلاده، حيث أن التجاوز على مضمار زانتفورت يعد صعبا للغاية.