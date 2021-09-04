الشارقة يتفوق في مشهد «كلاسيكو اليد»

رضا سليم (دبي)

رسم فريق الشارقة مشهد الفوز الأول في دوري أقوياء اليد، مع انطلاق مشوار الدفاع عن اللقب بفوزه على فريق شباب الأهلي 25-23 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما بصالة الملك الشرقاوي، ضمن الجولة الأولى من المسابقة، وهو أقوى افتتاح للدوري منذ عدة سنوات، بعدما وضعت القرعة الفريقين في مواجهة مبكرة على عكس السنوات الماضية، التي كان الفريقان يلتقيان في نهائي البطولات.

كما بصم فريق العين بالفوز الأول، والذي جاء على حساب النصر 37-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج. وخرج الكلاسيكو بعدة مشاهد رسمت البداية في الدوري، في مقدمتها غياب الجماهير رغم وجود عدد من جماهير الفريقين على بوابة الصالة، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي حددها اتحاد اليد بناء على تعليمات الهيئة العامة للرياضة بعدم دخول الجمهور والتعامل مع عدد كبير من أعضاء الناديين.

وكان تساؤل الجمهور لماذا سمحوا لجماهير كرة القدم بالحضور بنسبة 60% ولم يسمحوا بالدخول في الصالات، وهو السؤال الذي لم يجد له إجابة لدى مسؤول بالصالة، خاصة أنهم ينفذون تعليمات الاتحاد.

وتمثل المشهد الثاني في الظهور الأول لعدد من اللاعبين، منهم التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نايم مع الشارقة، والتونسي أسامة الغشام، والفرنسي سيكام مع شباب الأهلي، والجزائري كمال عقاب مدرب الفرسان.

ودفعت لجنة الحكام بالحكم سلمان عبدالله في قيادة الكلاسيكو للمرة الأولى مع الدولي عمر الزبير، ومعهما على الطاولة نبيل عبدالله وعلي جعفر والمراقب الفني جمال سيف.

فيما جاء مشهد الكلاسيكو مثيراً بعدما قدم الضيوف مستوى متميزاً في الشوط الأول وتفوقوا على أصحاب الأرض على مدار 24 دقيقة، وكان الدولي محمد إسماعيل حارس الشارقة له بصمة بالتصدي لرميات الجزاء والوقوف في وجه هجمان الفرسان، لينتهي الشوط الأول 12-11، ورغم عودة شباب الأهلي مع بداية الشوط الثاني، إلا أن طوفان الملك عاد للمقدمة من جديد، وانتهى اللقاء لمصلحة الشارقة 25-23.