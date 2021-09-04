منتخب الجودو والفجيرة يستعدان لـ«عربية القاهرة»



أبوظبي (الاتحاد)

يواصل منتخب الجودو للأشبال والناشئين تدريباته اليومية المشتركة بالفجيرة، مع فريق المراحل العمرية بنادي الفجيرة للفنون القتالية، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية الـ10 للناشئين والناشئات، والـ8 للشباب والـ6 للشابات والأشبال والبراعم، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في القاهرة خلال الفترة من 9 - 16 سبتمبر الحالي.

وتتواصل التدريبات المشتركة بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، حتى موعد السفر للقاهرة عن طريق مطار الشارقة الدولي عصر يوم الأربعاء المقبل، فيما تقيم بعثة منتخبنا حالياً بفندق كونكورد بالفجيرة.

وتضم بعثة منتخب الأمل للجودو التي يرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد، الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد إدارياً، والياباني أشيد كوكي مدرب المراحل العمرية بالاتحاد، و10 لاعبين ينتظمون في المعسكر الحالي وهم: حميد سعيد الشامسي، سيف سالم الحمادي، مانع جمعة مراد، زايد فيصل النقبي، حمد صالح الهاشمي، راشد محمد شريف، مايد راشد النقبي، منصور جمعة عبد الرحمن، محمد البلوشي، وعمر الحوسني.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، بعثتي منتخب الأمل ونادي الفجيرة للفنون القتالية، على ضرورة بذل الجهد خلال البطولة، بما يعكس الوجه المشرق للجودو الإماراتي الذي بدأ مرحلة جديدة، ضمن خطة مجلس إدارة الاتحاد الخماسية 2021- 2026، والتي يركز فيها على الفئات العمرية الصغرى، بما يضمن تواصل الأجيال لمختلف المراحل السنية للعبة.

من جانب آخر، حدد الاتحاد العربي للجودو وصول المنتخبات والفرق المشاركة للقاهرة حتى يوم الخميس المقبل، وهو الموعد المحدد لتسجيل المشاركين في البطولة، وتحددت الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل موعداً للاجتماع الفني والميزان، استعداداً لانطلاقة البطولة المفتوحة للفرق والأندية والبراعم، وذلك ظهر يوم السبت المقبل.