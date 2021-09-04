12 مليون دولار مساعدة لهامبورج



هامبورج (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن نادي هامبورج المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم سيحصل على مساعدات مالية من الحكومة الاتحادية، في ظل تضرره من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة «هامبورجر أبندبلات» أن مبلغ المساعدات المتاح أمام هامبورج، المتوج بطلاً لأوروبا عام 1983، يبلغ نحو عشرة ملايين يورو «12 مليون دولار».

ولم يعلن فرانك ويتشتاين المدير المالي لنادي هامبورج عن حصول النادي على المبلغ، لكنه قال في تصريحات للصحيفة: «لمصلحة نادينا، تتمثل مهمتنا في تحديد وفحص وطلب فرص التمويل الحكومي طالما أن ذلك متاحا أمام النادي ويتناسب مع أهدافنا».

وتراجعت عائدات نادي هامبورج من 120 مليون يورو إلى أكثر من 50 مليون يورو بقليل خلال أزمة جائحة كورونا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة نحو 60 %.