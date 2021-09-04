«الصغيرة مبوما» تسرق الأضواء

بروكسل (أ ف ب)

خطفت الناميبية اليافعة كريستين مبوما، المحظورة عن المشاركة في بعض السباقات بسبب ارتفاع معدل التستوستيرون لديها، الأضواء في لقاء بروكسل ضمن الدوري الماسي في ألعاب القوى، بفوزها في سباق 200.

وتابعت مبوما تألقها مسجلة 21.84 ثانية على مضمار ضمّ نجمات كثيرات في استاد بودوان الثاني، أمام 28 ألف متفرّج صاخباً دون كمامات.

وكانت ملكة المسافات المتوسطة-الطويلة الهولندية سيفان حسن قريبة من تحسين رقمها العالمي في سباق الميل، فيما سجّل البطل الأولمبي السويدي أرمان دوبلانتيس رقماً للقاء «6.05 أمتار»، من دون إدراك رقمه العالمي في الوثب بالزانة «6.18 م».

وكان أول سباق لابنة الثامنة عشرة خارج قارة أفريقيا في يونيو في لقاء في تشيكيا، منذ ذلك الوقت، استهلت مشوارها في بطولة كبرى خلال أولمبياد طوكيو، محرزة فضية مفاجئة في 200 م، قبل أن تحرز لقب بطولة العالم تحت 20 سنة في نيروبي.

وقالت مبوما «أنا سعيدة لأنها مشاركتي الأولى بالدوري الماسي، من الرائع أن تفوز أمام هذه التشكيلة من النجمات».

وأضافت «كان موسماً صعباً جداً ومزدحماً مع الأولمبياد وبطولة العالم تحت 20 سنة، لكني لا زلت في لياقة جيدة».

وتابعت «بمقدوري الجري أسرع في المستقبل، في غضون سنة أو سنتين، سأجرّب المئة متر».

وحلّت الجامايكية شيريكا جاكسون، صاحبة برونزية طوكيو، ثانية «21.95 ث»، وبطلة العالم البريطانية دينا آشر-سميث ثالثة أمام الأميركية شاكاري ريتشاردسون.

أما البوروندية فرانسين نيونسابا، صاحبة الفضية الأولمبية السابقة في 800 م والمتشاركة مع مبوما بفيزيولوجية نادرة تمنحها أفضلية في السباقات بين 400 م والميل، فقد حسمت سباق 5 آلاف م بزمن 14:25.34 دقيقة، واكتفت حاملة الفضية الأولمبية هيلين أوبيري بالحلول ثالثة.

وقالت نيونسابا «لا أعرف بعد ما إذا كنت أفضل المسافات الطويلة على 800 م، لكني أحبّ التحديات، ولن أفكّر كثيرا بالأمر، الجيّد إني بحاجة كثيراً للتطوّر، لا زلت في طور التعلّم وبمقدوري أن أكون أسرع في المستقبل».

أما حسن، المتوجة بذهبيتين وبرونزية في طوكيو حيث حاولت إحراز ثلاثية ذهبية تاريخية، فقد حققت فوزاً سهلاً في سباق الميل.

سجّلت ابنة الثامنة والعشرين 4:14.74 دقائق، في المسابقة غير الأولمبية، بفارق أكثر من ثانيتين عن رقمها القياسي العالمي سجلته في 2019.

وقالت الأثيوبية المولد «منذ كوفيد، لم نحظ بهذا الجمهور الكبير، كان الأمر رائعاً».

وتابعت حسن التي ستشارك في سباق 1500 م في ختام الموسم في زيوريخ الأسبوع المقبل «لم أكن أفكّر في الرقم العالمي، برغم إدراكي اني كنت على إيقاعه في البداية، لكن في منتصف المشوار أبطأت قليلاً.. لا يهمّ».

وتفوّق الأميركي فريد كيرلي، حامل فضية طوكيو، في سباق 100 م مسجلا 9.94 ثانية، أمام مواطنيه ترايفون بروميل «9.97» ومايكل نورمان «9.98».

وبعد تسجيله أفضل زمن له في سباق 200 م الأسبوع الماضي في باريس «19.79 ث»، قال كيرلي «أنا سعيد، لكن لست راضياً لعدم تنفيذ السباق الذي رغبت بتقديمه، لكن 9.94 جيد لإنهاء الموسم!».

وسجّل الأميركي مايكل تشيري رقماً شخصياً في سباق 400 م «44.03 ثانية»، فيما توّج الكيني فيرجوسون تشيرويوت روتيتش، حامل فضية طوكيو، بسباق 800 م بزمن 1:43.81 دقيقة.