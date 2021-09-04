مبابي يكلف سان جيرمان 250 مليون يورو

برلين (د ب أ)

انتقد مدير نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم، شتيفان رويتر، الأسعار الزائدة عن الحد في سوق الانتقالات الدولية، وفي مقابلة مع صحيفة «أوجسبورجر الجماينه» الألمانية، قال رويتر: عندما ترى ما تم إنفاقه في بعض الصفقات، إنه جنون.

وأوضح رويتر أنه عندما يرفض باريس سان جيرمان 200 مليون يورو كرسم انتقال لمبابي، مقابل عام متبق في عقده، فإن مجموع ما سيكلفه اللاعب للنادي لهذا الموسم سيبلغ 250 مليون يورو، وهذا أمر يدعو إلى التفكير.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الفرنسي الدولي كيليان مبابي، الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم مونديال روسيا 2018، لم ينتقل هذا الصيف من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، لأن نادي العاصمة الفرنسية رفض العرض الكبير المقدم من النادي الملكي الإسباني.

وأضاف رويتر: في المقابل، لاحظت الأندية في الدوري الألماني وجود أزمة كورونا، أما على الصعيد الدولي فالأندية الكبرى ليست في حاجة في الغالب إلى أن تكدح لتوفر الأموال.

وتابع رويتر بالقول: إنه حتى صفقات الانتقال الحر لكبار النجوم ليست في المتناول بالنسبة لأندية الدوري الألماني، كما حدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان.

واختتم رويتر تصريحاته قائلاً: إن الوضع مختلف مع الأندية الكبيرة في ألمانيا لأنها تحتاج إلى تسلسل هرمي معين داخل قائمة الفريق «فإذا دفعنا على سبيل المثال للاعب ضعف ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجراً الذي هو أيضاً لاعب عالمي، فمن المتوقع عندئذ أن يأتي أعلى خمسة لاعبين في القائمة، ويقول كل واحد منهم إنه يريد زيادة أجره، ولا يمكن لأي نادٍ ألماني كبير تحمل شيئاً من هذا القبيل في مرحلة ما».