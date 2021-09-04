«5 نجوم» بـ «العلامة الكاملة» لسفراء «دورينا» في تصفيات «المونديال»

معتصم عبدالله (دبي)

تباين ظهور سفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، من اللاعبين الأجانب، في مباريات الجولة الماضية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي شهدت ضم قوائم المنتخبات الوطنية لتسعة لاعبين ينشطون خلال الموسم الحالي 2021- 2022 مع أندية العين، شباب الأهلي، اتحاد كلباء، النصر، والوحدة.

وحظي 5 من سفراء «دورينا» بـ «العلامة الكاملة» في 90 دقيقة، بقيادة ريان مينديز جناح النصر، وقائد منتخب الرأس الأخضر، وثنائي العين، المهاجم لابا كودجو «توجو»، والمدافع ياسين مرياح «تونس»، وأحمد نور الله لاعب وسط منتخب إيران، وشباب الأهلي، بجانب عمر خربين مهاجم منتخب سوريا، والوحدة.

واقتصرت مشاركة ويلدر كارتجينا لاعب اتحاد كلباء على 18 دقيقة «بديل» في مباراة منتخب بيرو أمام أوروجواي 1-1 في الجولة التاسعة من تصفيات أميركا الجنوبية، بدوره دخل بن مالانجو مهاجم الشارقة والكونغو بديلاً في الشوط الثاني لمباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا 1-1 ضمن المجموعة العاشرة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022».

وبقى رولاند فارجا على مقاعد البدلاء في مباراة المجر أمام إنجلترا، والتي انتهت بفوز الأخير 4-0، وهو ذات السيناريو الذي لازم مهدي قايدي لاعب شباب الأهلي ومنتخب إيران في مباراة الأخير أمام سوريا 1-0.

واحتفل ياسين مرياح مدافع العين مع منتخب تونس، بفوز عريض على حساب غينيا الاستوائية 3-0، ضمن المجموعة الثانية، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «المونديال»، والتي تصدرها «نسور قرطاج» بفارق الأهداف أمام زامبيا الذي انتصر خارج قواعده على موريتانيا 2-1 ضمن الجولة ذاتها.

واقتصرت الانتصارات لسفراء «دوري أدنوك للمحترفين» في الجولة الماضية، بجانب تفوق تونس بقيادة ياسين مرياح على غينيا الاستوائية 3-0، فوز إيران بمشاركة أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي على سوريا 1-0، فيما حسم التعادل 1-1 مباراة أفريقيا الوسطى والرأس الأخضر بمشاركة ريان مينديز «جناح» النصر، وبيرو وأوروجواي 1-1 بمشاركة ويلدر كارتجينا لاعب اتحاد كلباء بديلاً في الشوط الثاني.

وخسر منتخب توجو أمام السنغال 0-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، بمشاركة لابا كودجو مهاجم العين، وسوريا أمام إيران 0-1 بمشاركة عمر خربين «الوحدة» لاعباً أساسياً، والمجر أمام إنجلترا 0-4، بتواجد رولاند فارجا لاعب اتحاد كلباء على «دكة البدلاء»، فيما حسم التعادل 1-1 مباراتي بيرو وأوروجواي، والكونغو وتنزانيا بمشاركة الثنائي ويلدر كارتجينا «اتحاد كلباء» ومالانجو «الشارقة» بدلاء في الشوط الثاني.

ومن المنتظر أن يستمر ظهور سفراء «دوري أدنوك للمحترفين» في الجولة المقبلة من مشوار تصفيات «مونديال 2022»، حيث يواجه توجو ضيفه نامبيا ضمن المجموعة الثامنة، ويلتقي المجر مع البانيا في تصفيات أوروبا غداً «الأحد»، فيما يلتقي منتخب بيرو ضيفه فنزويلا فجر الاثنين.

ويلعب يوم الاثنين منتخب الكونجو أمام مضيفه بنين، ويلتقي الثلاثاء سوريا والإمارات، العراق وإيران، زامبيا وتونس، الرأس الأخضر ونيجيريا.

مشاركات سفراء «دوري أدنوك»

ريان مينديز «النصر»

المباراة: أفريقيا الوسطى - الرأس الأخضر

النتيجة: تعادل 1-1

دقائق اللعب: 90



لابا كودجو «العين»

المباراة: السنغال - توجو

النتيجة: خسارة 0- 2

دقائق اللعب: 90



ياسين مرياح «العين»

المباراة: تونس - غينيا الاستوائية

النتيجة: فوز 3-0

دقائق اللعب: 90



أحمد نور الله «شباب الأهلي»

المباراة: إيران - سوريا

النتيجة: فوز 1-0

دقائق اللعب: 90

عمر خربين «الوحدة»

المباراة: إيران - سوريا

النتيجة: خسارة 0-1

دقائق اللعب: 90

ويلدر كارتجينا «اتحاد كلباء»

المباراة: بيرو - أوروجواي

النتيجة: التعادل 1-1

دقائق اللعب: 18 «بديل»

بن مالانجو «الشارقة»

المباراة: الكونجو - تنزانيا

النتيجة: تعادل 1-1

دقائق اللعب: 17 «بديل»

رولاند فارجا «اتحاد كلباء»

المباراة: إنجلترا - المجر

النتيجة: خسارة 0-4

دقائق اللعب: 0 «على الدكة»

مهدي قايدي «شباب الأهلي»

المباراة: إيران - سوريا

النتيجة: فوز 1-0

دقائق اللعب: 0 «على الدكة»