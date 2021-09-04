«دولي الدراجات» يناقش تنظيم «المهرجان العربي»



الشارقة (الاتحاد)

عقد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات اجتماعاً مع ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي، بحضور الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري، ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدراجات، على هامش بطولة العالم لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر حالياً، برعاية عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات.

وحضر الاجتماع المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد، وسالم الشحي المدير المالي، وتبادل الطرفان أوجه التعاون والتنسيق في العديد من الموضوعات ذات الصلة، واطلع من خلاله رئيس الاتحاد الدولي على استعدادات الاتحادين العربي والمصري لتنظيم مهرجان الدراجة العربية المزمع إقامته بمصر خلال نوفمبر المقبل، والتي تضم البطولات العربية للطريق والمضمار والدراجة الجبلية دراجة «بي إم أكس».