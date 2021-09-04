ليوناردو يجتاز الفحص تمهيداً للانضمام إلى «العنابي»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اجتاز البرازيلي ليوناردو دا سيلفا الفحص الطبي، بعد وصوله إلى الدولة، تمهيداً لإكمال تعاقده مع الوحدة خلال الفترة المقبلة، وينتظر أن ينخرط اللاعب في التدريبات للوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه ظل من دون فريق منذ فبراير الماضي، بعد إنهاء عقده مع شباب الأهلي.

ومن جهة ثانية، يلتقي الوحدة مع بينونة غداً «الأحد»، على ملعب أكاديمية النادي بالشهامة، في مباراة تدريبية هي الوحيدة التي يخوضها «العنابي»، خلال فترة التوقف الحالي، ويمنح خلالها الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات الفرصة لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في أول جولتين بدوري أدنوك للمحترفين، بجانب بعض العناصر الأساسية.

ويستأنف الوحدة تدريباته، اليوم «السبت»، بعد راحة الجمعة الماضي، بمشاركة جميع اللاعبين في القائمة، باستثناء الدوليين، وعبدالله الكربي، وخليل إبراهيم، اللذين يخضعان للعلاج من الإصابة، ويأمل تين كات أن تكتمل صفوف الفريق، بتواجد جميع اللاعبين في التدريبات قبل لقاء خورفكان، ضمن الجولة الثالثة للدوري يوم الجمعة المقبل، انتظاراً لانضمام خماسي «الأبيض»، والسوري عمر خربين، ومنصور الحربي لاعب المنتخب الأولمبي، قبل 24 ساعة من اللقاء المقبل.

يذكر أن الوحدة خاض في الفترة الماضية سلسلة من التدريبات المكثفة صباحية ومسائية، من أجل الوصول إلى حالة بدنية جيدة لجميع عناصر الفريق.