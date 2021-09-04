ابن شكر يزور «قلعة الصقور»

رأس الخيمة (الاتحاد)

زار محمد أحمد بن شكر الزعابي، رئيس مجلس إدارة الإمارات السابق «قلعة الصقور»، وكان في استقباله يوسف عبدالله البطران رئيس المجلس، وبحضور وليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس المجلس، والأعضاء خلف سالم بن عنبر، عبد الله إبراهيم الطويل، يوسف علي البلوشي، عارفة صالح الفلاحي، جمال أحمد القرصي، ثاني سالم الشحي، منصور حسين إبراهيم.

وتناول اللقاء الوقوف على أنشطة النادي، والحاجة لإيجاد استراتيجية ومنهج إداري، يعزز الجودة والتميز، وتكوين المنظومة الرياضية والإدارية التي تساعد النادي على الارتقاء بالعمل والظهور بصورة مميزة.

ورحبت إدارة النادي بالزيارة وقدمت له الشكر والتقدير والامتنان على ما تضمنته من فوائد تعود على النادي في المستقبل القريب.

ومن جانبه، عبر بن شكر عن بالغ شكره وتقديره على حسن حفاوة الاستقبال من إدارة النادي، وعلى سعة صدر الجميع للحوار، واللقاء الإيجابي والمثمر لأبناء النادي، وتمنى للإدارة تحقيق الطموحات والإنجازات والارتقاء باسم النادي العريق في مختلف المحافل.