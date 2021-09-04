«نسور قرطاج» يبدأ «الحلم السادس» بـ «الثلاثة»

نيقوسيا (أ ف ب)

استهلت تونس مشوارها في الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم المقررة عام 2022، بفوز كبير على ضيفتها غينيا الاستوائية 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، التي شهدت تلقي موريتانيا لخسارة قاسية على أرضها أمام زامبيا 1-2.

وحققت غانا فوزاً صعباً على ضيفتها إثيوبيا 1-صفر، فيما ضربت كل من نيجيريا والكاميرون بقوة وبفوز بنتيجة واحدة 2-صفر على ليبيريا ومالاوي.

في المباراة الأولى على ملعب «حماي العقربي» في رادس، عانت تونس الأمرين للفوز على ضيفتها غينيا الاستوائية، خصوصاً في الشوط الأول الذي صمد خلاله الضيوف بشكل لافت.

وانتظر «نسور قرطاج»، الساعون إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخهم، مطلع الشوط الثاني لهز شباك ضيوفهم، أولاً عبر مدافع متز الفرنسي ديلان برون بضربة رأسية، إثر ركلة ركنية، قبل أن يطمئن لاعب وسط كولن الألماني إلياس السخيري جماهير منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى الضيوف.

وختم مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري المهرجان بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها لاعب وسط الدحيل القطري فرجاني ساسي.

وفي الثانية على الملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط، منيت موريتانيا بخسارة قاسية على أرضها عندما سقطت أمام ضيفتها زامبيا 1-2.

وبكرت زامبيا، بطلة «القارة السمراء» عام 2012 والوصيفة عامي 1974 و1994 والساعية إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة العاشرة عبر مهاجم سالزبورج النمساوي إينوك مويبو، ثم فعلتها للمرة الثانية، بعد 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني بواسطة مهاجم كاوبي ووريرز برينس مومبا، قبل أن يقلص مهاجم الإنتاج الحربي المصري المنتقل الخميس إلى المقاولون العرب في صفقة حرة مامادو نديوكو نياس الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وتحل موريتانيا ضيفاً على غينيا الاستوائية، وتونس على زامبيا الثلاثاء في الجولة الثانية،

وقاد مهاجم ليستر سيتي الانجليزي كليتشي إيهياناتشو منتخب بلاده نيجيريا إلى فوز مستحق على ضيفته ليبيريا بثنائية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل إيهياناتشو الثنائية في الدقيقتين 22 و44 ليتصدر منتخب «النسور الممتازة» المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام جمهورية أفريقيا الوسطى والرأس الأخضر اللتين تعادلتا 1-1 الأربعاء في افتتاح الجولة الأولى.

وتخوض نيجيريا مباراتها الثانية الثلاثاء المقبل في ضيافة الرأس الأخضر، فيما تلعب ليبيريا مع ضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى الاثنين.

عاد المنتخبان الإيفواري والجنوب أفريقي بتعادلين سلبيين مخيبين خارج القواعد أمام موزامبيق وزيمبابوي على التوالي في المباراة الأولى ضمن المجموعة الرابعة، سقطت كوت ديفوار الساعية إلى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها، وتعويض غيابها عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018، بعدما كانت بلغت النسخ الثلاث التي سبقتها، في فخ التعادل أمام موزمبيق.

وهو التعادل الثاني في سبع مواجهات بين المنتخبين بعد الأول في مواجهتهما الأخيرة في تصفيات مونديال 2010 في مابوتو أيضاً ولكن بنتيجة 1-1 في سبتمبر 2008.

وفي المجموعة ذاتها، حققت الكاميرون، الطامحة الى العرس العالمي للمرة السادسة في تاريخها، الأهم على أرضها وحسمت مواجهتها أمام ضيفتها مالاوي في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم النصر السعودي فانسان أبوبكر ومدافع لاجانتواز البلجيكي ميكايل نجادو نجادجوي.

وفي الجولة الثانية، تنتظر كوت ديفوار قمة نارية أمام ضيفتها الكاميرون الاثنين المقبل، فيما تحل موزمبيق ضيفة على مالاوي الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة، لم تكن حال جنوب أفريقيا، الطامحة بدورها إلى المشاركة الرابعة في المونديال والأولى منذ النسخة التي استضافتها عام 2010، أفضل من كوت ديفوار واكتفت بنقطة واحدة أمام مضيفتها زيمبابوي.

وتصدرت غانا، الساعية إلى المونديال الرابع في تاريخها، المجموعة بفوزها بشق النفس على ضيفتها إثيوبيا لاحقاً بهدف وحيد سجله ديبورتيفو ألافيس الإسباني لاعب وسط مبارك واكاسو في الدقيقة 35.

وفي الجولة الثانية الاثنين المقبل، تلعب جنوب إفريقيا مع ضيفتها غانا، فيما تلتقي زيمبابوي مع مضيفتها إثيوبيا الثلاثاء.

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخباً وزعت على 10 مجموعات من أربعة منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي، حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال 2022.