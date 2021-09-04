«زلزال مراهقين» يجتاح «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (أ ف ب)

فجّر مراهقان مفاجأتين من «العيار الثقيل»، في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد فوز الإسباني كارلوس ألكاراس على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثاً، والكندية ليلى فرنانديز على اليابانية نعومي أوساكا حاملة اللقب التي غرقت في دموعها، وأعلنت نيتها أخذ استراحة بعيداً عن عالم «الكرة الصفراء».

قالت أوساكا التي فقدت لقبها: «أعتقد أنني سأتوقف لبعض الوقت، في الواقع، أشعر بأني أحاول معرفة ما أريد القيام به، وبصراحة، لا أعرف متى سأخوض مباراتي المقبلة في التنس».

تابعت المصنفة ثالثة: «لدي انطباع في الآونة الأخيرة، إني لا أكون سعيدة عندما أفوز، أشعر أكثر بأنه ارتياح، وعندما أخسر، أشعر بحزن عميق، لا أعتقد أن هذا الأمر طبيعي».

وكانت أوساكا التي عجزت عن إحراز لقبها الثالث في أربع سنوات في «فلاشينج ميدوز»، قد انهارت أيضاً بعد خروجها من دورة سينسيناتي قبل أسبوعين.

وقبل ثلاثة أشهر، أعلنت انسحاباً جدلياً من الدور الثاني لبطولة «رولان جاروس» الفرنسية، لرفضها الإجابة على أسئلة الصحفيين، هناك اكتشفت تعرّضها لـ «نوبات اكتئاب عديدة».

على ملعب أرثر آش، كان الفوز في متناول اليابانية بعد تقدّمها 7-5 و6-5 والإرسال بحوزتها، لكنها خسرت الإرسال بارتكابها عدة أخطاء مباشرة.

كرّرت ابنة الثالثة والعشرين أخطاء عديدة من الخط الخلفي ما صبّ في مصلحة خصمتها، فيما أفرغت غضبها بمضربها الذي رمته أرضاً مرتين.

بدت حاملة لقب أربع بطولات كبرى محبطة على كرسي الاستراحة، ولم تنجح بالعودة إلى المباراة التي حسمتها فرنانديز 7-5 و6-7 و6-4.

قالت فرنانديز المصنفة 73 عالمياً، والتي تلتقي الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 17: «قبل المباراة، كنت مدركة أني قادرة على تحقيق الفوز، شكراً لجماهير نيويورك، لقد ساعدتموني على الفوز».

وفرنانديز من أب إكوادوري ووالدة فيليبينية - كندية وهي ستبلغ التاسعة عشرة بعد ثلاثة أيام.

تابعت فرنانديز التي يدرّبها والدها: «منذ صغري، عرفت أني قادرة على الفوز أمام أي خصم أمامي، لقد اعتقدت دوماً بهذا الأمر، أعتقد أن هذا الأمر تحقق».

ومع إقصاء أوساكا، تبدو الأمور سهلة على مصنفات مثل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا «5» والرومانية سيمونا هاليب «13» اللتين ستلتقيان في ثمن النهائي، أو الإسبانية جاربينيي موجوروسا «10»، والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا «9».

وكانت مفاجأة أخرى قد برزت في وقت مبكر، بعد إقصاء الإسباني الشاب ألكاراس اليوناني تسيتسيباس.

قال ألكاراس بعد فوزه 6-3 و4-6 و7-6 وصفر-6 و7-6: «الشعور رائع، هذا الفوز يعني الكثير لي، هذه أفضل مباراة في مسيرتي».

دام النزال أكثر من أربع ساعات، في ظل أجواء حماسية، شهدت صعود اللاعب اليافع الذي يصفه كثر بأنه خليفة مواطنه رافايل نادال.

خلافاً لعادته، كان تسيتسيباس عصبياً على أرض الملعب، حصل على إنذارين، الأول للتأخر في ضرب الإرسال في المجموعة الثانية، والثاني لتلقي تعليمات من مدرّبه - والده.

وكانت صرخاته تفوق الحد المعقول في بعض الأحيان إثر فوزه ببعض الكرات، بقول كلمة «فاموس» بالإسبانية، ما أزعج خصمه والجماهير التي أطلقت الصافرات في وجهه.

كما دخل مجدداً إلى غرف تبديل الملابس حيث بقي نحو خمس دقائق، أقل من سبع وثماني دقائق، خلال مواجهة البريطاني أندي موراي، والفرنسي أدريان مانارينو، عندما تعرّض لانتقادات شديدة واتهامات بكسر إيقاع الخصم.

وكما ضد مانارينو، أحرز المجموعة الرابعة 6-صفر، لكن «الصخرة» ألكاراس استعاد توازنه في الخامسة الحاسمة وحسمها بشوط فاصل «تاي بريك».

تضحية دفاعية، ضربات أمامية موجعة وأناقة بين الكرات، تميّز الإسباني مذكّراً بمواطنه نادال، وسيكون مرشحاً لمتابعة مشواره، عندما يلاقي الألماني بيتر جويوفتشيك «141».

وكان الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانياً قد بلغ ثمن النهائي في أقل من ساعتين على حساب الإسباني بابلو أندوخار 6-صفر و6-4 و6-3، ليلتقي وصيف 2019 في الدور التالي البريطاني دانيال إيفانز «27».

ولدى السيدات، بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً ثمن النهائي، بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 7-6 و4-6 و6-3.

وعانت هاليب، بطلة رولان جاروس 2018 وويمبلدون 2019، من إصابات عدّة في الآونة الأخيرة وغابت عن الملاعب لفترة 3 أشهر قبل أن تعود وتشارك في دورة مونتريال الكندية الشهر الماضي، لكنها خرجت من الدور الأول.

وهي المرة الأولى تبلغ فيها ثمن نهائي «فلاشينج ميدوز» منذ عام 2016، علماً بأن أفضل نتيجة حققتها في البطولة الأميركية كانت نصف نهائي 2015.

وأقرّت هاليب بأنها لا تزال «بعيدة جداً عن بلوغ أفضل» مستوياتها السابقة، لكنها أشارت إلى أنه «في كل يوم أصبح أكثر ثقة بالنفس، لم يكن الأمر سهلاً الابتعاد عن الملاعب لأشهر عدة والعودة وخوض مباريات بهذا الزخم».

وتلتقي هاليب، المصنفة ثانية عشرة في «فلاشينج ميدوز» هذا العام، في الدور التالي مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة الفائزة على الروسية داريا كاساتكينا الخامسة والعشرين 6-4 و6-2.

وبلغت الإسبانية جاربينيي موجوروسا التاسعة ثمن النهائي أيضاً، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الثامنة عشرة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة 6-4 و3-6 و6-2.

وقالت موجوروسا بعد الفوز: «دائماً ما أعاني في هذه البطولة، لكن الأمور تسير بشكل جيد هذا العام وأريد المواصلة على هذا النهج».