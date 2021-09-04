شاهد رياضة.. رونالدو.. بطل رواية «11/11»

عمرو عبيد (القاهرة)

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، خاصة الإنجليزية وبينها جماهير مانشستر يونايتد، لحظة المشاركة التاريخية للبرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، بقميص «الشياطين» مطلع الأسبوع المقبل، وبعد أداء رائع كلّله «الدون» بهدفيه الدوليين في شباك المنتخب الأيرلندي، ليبلغ هدفه رقم 111، يُنتظر أن يشارك رونالدو أمام نيوكاسل يونايتد، ليعيد ذكريات تاريخية خاصة جداً.

وكعادة «غرائب الأرقام» المرتبطة بعالم كرة القدم، سجل «صاروخ ماديرا» الهدف الدولي رقم 11 بعد الـ100، قبل أسبوع واحد من عودته إلى «البريميرليج»، المتوقع أن يفتتحها بالفعل يوم 11 سبتمبر الجاري أمام «الماجبيز» في معقل «الشياطين» بملعب «أولد ترافورد» التاريخي الشهير، إلا أن ارتباط «الرقم 11» برونالدو حالياً لن يتوقف عند هذا الأمر، حيث يُعد بطل رواية «11/11» التي تجمعه بفريق نيوكاسل منذ العقد الماضي!

وخلال فترته الأولى مع «اليونايتد»، خاض «الدون» 11 مواجهة أمام «الماجبيز»، بينها 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس الاتحاد، والمثير للدهشة أن رونالدو شارك في تسجيل وصناعة 11 هدفاً أيضاً خلال تلك المواجهات، في مفارقة رقمية غريبة، حيث هز شباك فريق الشمال الإنجليزي 6 مرات بجانب المساهمة في 5 أهداف أخرى.



والجدير بالذكر أن كريستيانو لم يعرف الهزيمة أبداً أمام نيوكاسل، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل تعادل وحيد، ويحمل موسم 2007-2008 ذكرى خاصة للنجم الأسطوري، بعدما شارك في تحقيق فوزين كبيرين على «الماجبيز» في الدوري، سجل فيها «اليونايتد» 11 هدفاً أيضاً ذهاباً وإياباً، مقابل هدف واحد لنيوكاسل، وشهدت المباراة الأولى يوم 12 يناير 2008 تسجيل أول «هاتريك» في مسيرة رونالدو على الإطلاق.

«ثلاثية رونالدو» أسهمت في فوز «اليونايتد» بـ «نصف درزن» من الأهداف يومها، وأعادت له صدارة «البريميرليج»، بعد تعادل منافسه المباشرة آنذاك، أرسنال، عندما كان يعرف طريق منافسة الكبار على قمة الدوري، وافتتح «الدون» أهداف المباراة عبر ركلة حرة مباشرة، بالتخصص، قبل أن يسجل بيمناه مرة أخرى من توغل رائع داخل منطقة الجزاء، ثم استخدم قدمه اليسرى في التوقيع على «الهاتريك الأول التاريخي»، بعد مراوغة باهرة لدفاع «الماجبيز»، ولم يكن غريباً أن يُنهي «اليونايتد» ذلك الموسم بطلاً للدوري الإنجليزي و«الشامبيونزليج»، بفضل هدافه الأفضل وقتها رونالدو، الذي حصد «الحذاء الذهبي» في إنجلترا وكذلك في دوري الأبطال.