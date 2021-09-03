روجليتش في صدارة «إسبانيا للدراجات» ونيلسن بطل الـ19



مدريد (رويترز)

مدريد (رويترز) فاز الدنماركي ماجنوس كورت نيلسن بالمرحلة 19 الجبلية من سباق إسبانيا للدراجات اليوم الجمعة، بينما تمسك بريموش روجليتش بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام قبل يومين على نهاية السباق.

وكان متسابق فريق (ئي.أف اديوكيشن-نيبو) ضمن مجموعة منشقة من سبعة متسابقين، قدمت أداءً قوياً في آخر 20 كلم من مسافة المرحلة البالغة 191.2 كلم وشن هجوماً قوياً قرب النهاية. وحل روي أوليفيرا «فريق الإمارات» في المركز الثاني، متقدماً على الأميركي كوين سيمونز «تريك-سيجافريدو» صاحب المركز الثالث.

وأنهى السلوفيني روجليتش، الذي اقتنص الصدارة يوم الأربعاء الماضي، المرحلة في مركز آمن ضمن مجموعة المقدمة التي عبرت خط النهاية بفارق 18 ثانية عن الفائز بالمرحلة.

ومع إقامة مرحلة بعد غد الأحد ضد الساعة، يتطلع البطل الأولمبي روجليتش لحسم الفوز بالسباق للعام الثالث على التوالي، رغم أن المرحلة الجبلية غداً السبت ستمنح منافسيه فرصة أخيرة للهجوم عليه.

ويتفوق روجليتش (جامبو-فيسما) في الصدارة بفارق دقيقتين و30 ثانية عن إنريك ماس، بينما يتأخر ميجيل أنخيل لوبيز بفارق 23 ثانية أخرى في المركز الثالث.

وكانت المفاجأة أن المجموعة المنشقة المجموعة من سبعة متسابقين، لم تتراجع في أخر نصف ساعة بفضل الحفاظ على سرعتها. ومع وصول المتصدرين إلى مونفورتي دي ليموس، حاول سيمونز التقدم في البداية، لكن نجح كورت نيلسن في الفوز بثالث مرحلة له في سباق العام الحالي.

وقال كورت نيلسن: لم أعتقد أنه يمكنني الفوز إلا قبل قبل أخر 5 أو 6 كيلومترات. كان يوماً صعباً وشاقاً حقاً، أعتقد أن الجميع كان متعباً وكان من الصعب العمل معاً في هذه المنطقة الجبلية، لكن بطريقة ما تمكنا من التمسك بفرصة الفوز، الفوز بثلاث مراحل في سباق واحد أمر مذهل.