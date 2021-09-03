«ثمينة» تحلق بناموس اللقايا الأبكار و«سياف» أول الجعدان

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت أمس، فعاليات موسم سباقات الهجن 2021 2022، بتنظيم اتحاد الإمارات للهجن، وشهدت ميادين الدولة السباقات التمهيدية لفئة اللقايا لأبناء القبائل على مدار 25 شوطاً لمسافة 4 كلم.

وفي ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، فازت «ثمينة» لعلي راشد مسلم العمري بالشوط الأول للقايا الأبكار المحليات، محققة زمناً قدره 5:58، وتفوق «سياف» لأحمد عبيد مبارك الكتبي، في الشوط الثاني للجعدان الأبكار، محققاً أفضل توقيت بزمن قدره بتوقيت قدره 5:57، وحصدت «النويعس» ناموس الشوط الثالث، لسعيد بالرملي محمد العامري، بزمن قدره 6:01، وحلقت «أسرار» للراشد بن علي المزروعي بناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 6:02، وكسب «ميسور» لحمد بن راشد الرزيني النيادي، بتوقيت قدره 5:57.

وتألقت «العابرة» لمحمد نابت بن خلية العامري وحصدت المركز الأول في الشوط السادس بتوقيت قدره 6:06، واستطاعت «شندارة» لحمد سعيد بالكيلة العامري الفوز بالناموس في الشوط السابع، وكان «شاهين» لعبدالله بن محمد بن سالم الحكماني على موعد مع لقب الشوط الثامن، وانتزع «الشرس» لعبيد بن محمد بن ذويب العامري السيطرة على مجريات الشوط التاسع، وحلقت«زعفرانة» لخليفة عبدالله بن ياعد الحميري بلقب الشوط العاشر.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى الخامس عشر عن فوز «إنذار» لشامس عتيق شامس العامري، و«الدنمو» لسعيد مبارك بن برمان الشامسي، و«صايب» لأحمد بن محمد بن روية الخييلي، و«تفاوت» لمحمد بن حميد الدرعي، و«صوغة» لسهيل سعيد بالكيلة العامري.

وجاءت نتائج الأشواط من السادس عشر حتى الشوط العشرين، بواقع فوز «النصيبة» للسالم حمد محمد العامري، و«الشمالية» لمحمد شبيب بن راشد الدرعي، و«مشوق» لسيف عيسى مطر الفلاحي، و«براق» لراشد سالم خربوش الخويذري، و«نجلاء» لحمد شطيط بن سالم الوهيبي، و«مشكورة» لمحمد ضبيب بن راشد الدرعي، و«معززة» لحمدي محمد حمد الدرعي، و«الدولار» لجاسم سالم علي الغيلاني، و«سيطة» لأخمد عبدالله بن حميد الدرعي، و«أرجوان» لحمد سعيد بن يريو المنصوري للهجن.