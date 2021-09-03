عربية المبارزة تعود من «الثقة للمعاقين»

علي معالي (دبي)

بعد توقف دام 5 سنوات، تعود بطولة الأندية العربية للمبارزة مجدداً، حيث تنطلق صباح اليوم على صالة نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 194 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول العربية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وهي البطولة التي عادت للساحة العربية من جديد في عهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي.

يمثل الدولة في البطولة 6 أندية وهي بني ياس والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية أم كي أف أيه بدبي، بجانب ناديي الاتصالات والبصرة من العراق ومن مصر ناديي الصيد ومدينة نصر، ومن سوريا نادي الشرطة ومن قطر جولد فنسج القطري، ويصل عدد لاعبي أنديتنا المشاركة إلى 120 لاعباً ولاعبة.

وتم أمس عقد الاجتماع الفني للبطولة برئاسة التونسي زياد الفرياني ومدراء الفرق، كما تم اعتماد الأسماء، وتعريف الجميع بلوائح البطولة.

من جانبه، عبر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بهذا التواجد العربي الذي يحدث لأول مرة، مشيراً إلى أن العودة من جديد بمثل هذه البطولات، يثري اللعبة قبل انطلاق المنافسات الدولية المقبلة بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وقال: هناك استفادة كبيرة تتمثل في تواجد عدد كبير من الحكام المواطنين في هذه البطولة، فاستضافة الإمارات للبطولة إشارة بدء لعودة نشاط الاتحاد العربي وأن المشاركة الواسعة من لاعبي ولاعبات الدولة والدول العربية يؤكد على شغف أسرة المبارزة العربية لعودة النشاط والمشاركة الجادة بالبطولة.

وعبر القاسمي عن سعادته بالاحترافية الكبيرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي استكملت كافة الاستعدادات لاستضافة الحدث، والذي يؤكد على قدرة أبناء دولة الإمارات في استضافة كبرى الأحداث الرياضية وإخراجها بصورة مشرفة تليق باسم الدولة.

تنطلق المباريات الساعة 9 صباحا بفردي الشباب على أن تقام النهائيات ثم التتويج في الخامسة مساء، ويوم غد الأحد تنطلق منافسات الفردي والعمومي صباحا على أن تكون النهائيات والتتويج من الرابعة حتى الخامسة مساء، واليوم الختامي بعد غد الإثنين بمنافسات فرق الشباب والعمومي.