البطل الأولمبي.. كلمة السر «دبي»

احتفل البطل الأولمبي والعالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن بذهبية أولمبياد طوكيو في رياضة الريشة الطائرة في مجلس دبي الرياضي، بعد أن كانت دبي هي كلمة السر في إنجازه، حيث أقام معسكراً ناجحاً فيها استمر لمدة 10 أشهر قبل الأولمبياد ساهم في تأهيله لإحراز ميداليته الذهبية الأولى في هذه اللعبة، بعد أن أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، حيث أصبح أول لاعب غير آسيوي يفوز بلقب فردي تنس الريشة الطائرة الأولمبي منذ عام 1996.

وأكد البطل أنه وجد في دبي كل ما يطمح إليه أي لاعب لتحقيق التقدم في رياضته، حيث أسلوب الحياة الجميلة والآمنة والمناطق الرائعة، إلى جانب توفر المنشآت الرياضية الحديثة والأجواء الداعمة، كما يمكن للرياضي التركيز على التدريب والاستعداد، وهو ما تحقق لي في الفترة الناجحة التي قضيتها في دبي، وشجعني على العودة والإقامة فيها مع عائلتي، حيث سأواصل التدريب واللعب، ويمكن أن أفتتح أكاديمية للعبة بعد اعتزالي.